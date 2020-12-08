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Spor PSG-Başakşehir maçında ırkçılık skandalı! Başakşehir sahadan çekildi
Spor

PSG-Başakşehir maçında ırkçılık skandalı! Başakşehir sahadan çekildi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynana PSG-Medipol Başakşehir maçında temsilcimizin yardımcı antrenörünü Pierre Webo'ya 4. hakem tarafından yapılan ırkçı ifadeler nedeniyle Başakşehirspor sahadan çekildi.

Yeniakit Publisher
2020-12-08 23:39:00 - 2020-12-08 23:40:53
PSG-Başakşehir maçında ırkçılık skandalı! Başakşehir sahadan çekildi

Şampiyonlar Ligi son hafta maçında PSG'ye konuk olan Başakşehir'in maçında ırkçılık skandalı sonrası PSG maçında sahadan çekildi.

Maçın hakemi Hategan, Başakşehir kulübesindeki Webo'yu kırmızı kartla dışarıya attı.

Bu dakikadan sonra uzun süre tartışma yaşanırken, Başakşehir, kulübesi 4. hakemin ırkçı bir ifade kullandığı yönünde tepki gösterdi.

Başakşehir bu olaylar üzerine soyunma odasına gitti.

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