PSG-Başakşehir maçı yarına ertelendi
Paris Saint-Germain - Medipol Başakşehir karşılaşması ırkçılık nedeniyle ertelendi. Maç Yarın kaldığı yerden devam edecek.
Başakşehirspor, deplasmanda PSG ile karşı karşıya geldiği mücadelede yaşanan ırkçılık skandalın ardından sahaya çıkmama kararı aldı. Karşılaşma yarın (10 Aralık) kaldığı dakikadan, yeni bir hakem ekibiyle devam edecek.
Maçın hakemi Hategan, Başakşehir kulübesindeki Webo'yu kırmızı kartla dışarıya attı.
Bu dakikadan sonra uzun süre tartışma yaşanırken, Başakşehir, kulübesi 4. hakemin ırkçı bir ifade kullandığı yönünde tepki gösterdi.
Başakşehir bu olaylar üzerine soyunma odasına gitti.