PSG Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Başakşehir maçı şifresiz izle | Şampiyonlar Ligi H Grubu son hafta maçında Medipol Başakşehir deplasmanda PSG ile karşı karşıya gelecek. Peki, Başakşehir maçı saat kaçta? | Başakşehir maçı ne zaman hangi kanalda? | Başakşehir maçı şifresiz mi?
Şampiyonlar Ligi maçları şifresiz izle | Şampiyonlar Ligi grupları 8-9 Aralık’ta oynanacak maçlarla noktalanacak. Ülkemizi temsil eden tek takım olan Başakşehir ise PSG ile karşı karşıya gelecek. Peki, Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta?
PSG Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda altıncı ve son maçında 8 Aralık Salı Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG) takımına konuk olacak.Parc des Princes Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 23.00'te başlayacak. Mücadele, beIN Sports 1'den canlı yayımlanacak.
Grupta son maçlar öncesinde Medipol Başakşehir 3 puan ile son sırada yer alıyor. Manchester United, PSG ve Leipzig'in 9'ar puan ve averajla art arda sıralandığı grupta İstanbul temsilcisinin iddiası bulunmuyor. İki takım arasında İstanbul'da oynanan ilk karşılaşmayı PSG 2-0 kazanmıştı.
Şampiyonlar Ligi 6. hafta programı
8 Aralık Salı
20.55 Lazio (İtalya) - Club Brugge (Belçika)
20.55 Zenit (Rusya) - Borussia Dortmund (Almanya)
23.00 Rennes (Fransa) - Sevilla (İspanya)
23.00 Chelsea (İngiltere) - Krasnodar (Rusya)
23.00 Dinamo Kiev (Ukrayna) - Ferencvaros (Macaristan)
23.00 Barcelona (İspanya) - Juventus (İtalya)
23.00 PSG (Fransa) - Medipol Başakşehir
23.00 Leipzig (Almanya) - Manchester United (İngiltere)
9 Aralık Çarşamba
20.55 Ajax (Hollanda) - Atalanta (İtalya)
20.55 Midtjylland (Danimarka) - Liverpool (İngiltere)
23.00 Bayern Münih (Almanya) - Lokomotiv Moskova (Rusya)
23.00 Salzburg (Avusturya) - Atletico Madrid (İspanya)
23.00 Inter (İtalya) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna)
23.00 Real Madrid (İspanya) - Borussia Mönchengladbach (Almanya)
23.00 Olympiakos (Yunanistan) - Porto (Portekiz)
23.00 Manchester City (İngiltere) - Olympique Marsilya (Fransa)