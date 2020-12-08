PSG Başakşehir maçı ne zaman?
PSG Başakşehir maçı saat kaçta başlayacak? hangi kanalda canlı izlenebilecek? Artık gruptan çıkma ya da UEFA Avrupa Ligi'ne katılma şansı kalmayan temsilcimiz Başakşehir için Paris Saint Germain (PSG) maçı prestij anlamı taşıyacak. PSG, 3 puanla ayrılması halinde bir üst tura çıkmayı garantileyecek. PSG Başakşehir karşılaşması, grupta 9'ar puana sahip olan 3 takımın kaderini belirleyecek. İşte, PSG Başakşehir maçı öncesi bazı bilgiler…
PSG Başakşehir maçı ile heyecan dolu mücadele futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Başakşehir, Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde art arda aldığı olumsuz sonuçlardan uzaklaşabilmek ve motivasyonu arttırabilmek amacıyla PSG karşısına galibiyet için çıkacak. Peki, PSG Başakşehir maçı saat kaçta başlayacak? hangi kanalda canlı verilecek? İşte, o karşılaşma detaylar…
PSG Başakşehir karşılaşması ne zaman başlayacak?
Şampiyonlar Ligi H Grubu son hafta mücadelesinde PSG, Başakşehir'i ağırlayacak. Mücadele, 8 Aralık Salı günü saat 23.00'da başlayacak. Karşılaşma, Bein Sports HD 1 kanalından canlı verilecek.