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Spor PSG, 1 puanı zor aldı
Spor

PSG, 1 puanı zor aldı

Yeniakit Publisher
2024-02-25 23:05:00 -
PSG, 1 puanı zor aldı

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) maçında Paris Saint-Germain (PSG), konuk ettiği Rennes ile 1-1 berabere kalarak, 1 puanı son dakikada kazandı.

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) maçında Paris Saint-Germain (PSG), konuk ettiği Rennes ile 1-1 berabere kaldı.

Parc des Princes Stadı'nda oynanan 23. hafta maçında Rennes, 33. dakikada Amine Gouiri'nin golüyle 1-0 öne geçti.

PSG, Gonçalo Ramos'un 90+7'de bulduğu golle maçta eşitliği sağladı ve karşılaşma da 1-1 sona erdi.

Lider PSG, bu sonuçla puanını 54'e, Rennes ise 35'e yükseltti.
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