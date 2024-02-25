PSG, 1 puanı zor aldı
Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) maçında Paris Saint-Germain (PSG), konuk ettiği Rennes ile 1-1 berabere kalarak, 1 puanı son dakikada kazandı.
Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) maçında Paris Saint-Germain (PSG), konuk ettiği Rennes ile 1-1 berabere kaldı.
Parc des Princes Stadı'nda oynanan 23. hafta maçında Rennes, 33. dakikada Amine Gouiri'nin golüyle 1-0 öne geçti.
PSG, Gonçalo Ramos'un 90+7'de bulduğu golle maçta eşitliği sağladı ve karşılaşma da 1-1 sona erdi.
Lider PSG, bu sonuçla puanını 54'e, Rennes ise 35'e yükseltti.
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