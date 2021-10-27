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Kadın - Aile PRP ile saçların güçlendirilmesi mümkün
Kadın - Aile

PRP ile saçların güçlendirilmesi mümkün

Saç ekim uzmanı Ömer Uğur, PRP tedavisinin saçı güçlendirmede oldukça etkili bir yöntem olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-10-27 10:03:00 -
PRP ile saçların güçlendirilmesi mümkün

Saç ekim uzmanı Ömer Uğur, PRP tedavisinin saçı güçlendirmede oldukça etkili bir yöntem olduğunu söyledi.

Kök hücre temeline dayanan bir tedavi şekli olan (Platelet Rich Plasma) PRP’de kişinin kendisinden alınan kanı özel bir tüp kullanılarak santrifüj işleminden geçirildiğini, bu şekilde platetet yani beyaz kan hücresi açısından zengin hale getirildiğini kaydeden saç ekim uzmanı Ömer Uğur, PRP tedavisinin saçı güçlendirmede oldukça etkili bir yöntem olduğunu söyledi. Uğur, “Saç ekimi cerrahınız, PRP tekniğinde sizden aldığı kanı özel bir işlemden geçirip trombosit açısından zengin hale getirdikten sonra çok ince uçlu iğneler ile saç köklerine enjekte eder. Yaklaşık 30 dakika içinde tamamlanan basit bir işlemdir. PRP tedavisinden hemen sonra trombosit uygulanan bölgede doku onarımı başlar, hasar görmüş olan saç kökleri onarılır ve güçlenen saç köklerinden yeniden saç çıkmaya başlar. PRP ya da trombosit açısından zenginleştirilen kan kişinin kendisinden alınan, çeşitli işlemlerden geçirilerek yapıcı, onarıcı etkisi ve büyüme faktörleri içeren trombosit açısından daha zengin ve daha yoğun hale getirilerek kişiye enjekte edilir. Kişinin kendi kanından elde edilen ve eğer steril ortamlarda işlemden geçirilir ise son derece güvenli bir prosedürdür. Kafa derisinden saç dökülmesinin başladığı alanlarda kök hücrelerin yoğunlaştırılması sağlanarak doku yenilemesi oluşturulur ve böylece saç dökülmesinin engellenmesi hedeflenir. PRP tedavisinde saçlı deriyi yenilemek, onarmak ve güçlendirmek için saç derisini yenilemek, onarmak ve güçlendirmek amacıyla kandan alınan materyallerden faydalanılır.

Hastadan 10 - 20 miligram kan alınarak özel bir santrifüj ve mikro filtreleme yöntemlerinden geçirilir, alyuvarlar kandan ayrıştırılarak trombosit ve akyuvarlar açısından zengin plazma materyalleri elde edilir. Zenginleştirilmiş trombositler hasar görmüş bir doku ile temasa geçtiklerinde doku onarıcı etki sağlamak üzere aktif hale geçer. Bu zengin materyaller saç dökülmesini engellemeye yardımcı olarak saç ekimi işleminden sonraki iyileşme sürecinin de kısalmasını sağlar” dedi.

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