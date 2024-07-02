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Gündem Provokatörleri kamyonla taşımıştı! Mide bulandıran suçtan kaydı çıktı
Gündem

Provokatörleri kamyonla taşımıştı! Mide bulandıran suçtan kaydı çıktı

Yeniakit Publisher
2024-07-02 21:52:00 -
Provokatörleri kamyonla taşımıştı! Mide bulandıran suçtan kaydı çıktı

Kayseri’de yabancı uyruklu şahısların dükkanlarına ve araçlarına zarar veren provokatörleri kamyonlar mahalle aralarına taşıyan şahıs yakalandı. Şahsın 5 ayrı suçtan kaydı bulunduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda; yabancı uyruklu şahısların dükkanlarına, araçlarına ve ikametlerine zarar vermek isteyen şahısları mahalle aralarına kamyonla taşıyan Z.Y.'nin (19) aracı tespit edildi. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda Z.Y. yakalanarak hakkında işlem başlatıldı.

‘Reşit Olmayanla Cinsel İlişki’ suçunda kaydı var

Ekipler tarafından yakalanan Z.Y.’nin ‘Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Bırakma’, ‘Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması’, ‘Kasten Yaralama’, ‘Tehdit-Hakaret’ ve ‘Reşit Olmayanla Cinsel İlişki’ suçlarından kaydı bulunduğu öğrenildi.

Şahsın bunca suç kaydına rağmen dışarıda elini kolunu sallayarak gezmesi Türkiye'deki adalet sisteminin hala kış uykusunda olduğunu gözler önüne serdi.

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