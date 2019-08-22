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Provokatörler sahada! Kayyımı destekleyip şehitleri anınca PKK’lılar aracını ateşe verdi

Adana'da, sosyal medya hesabından kayyım atamalarını destekleyip dün verdiğimiz 3 şehidi anan Nihat Aytekin'in otomobili, PKK’lılar tarafından kundaklandı.

22 Ağustos 2019 Perşembe 15:41
Provokatörler sahada! Kayyımı destekleyip şehitleri anınca PKK’lılar aracını ateşe verdi

Adana'da sosyal medyada kayyım atamalarına destek verip şehitleri anan Nihat Aytekin'in otomobili terör örgütü propagandası yapılarak kundaklandı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde 3 kişinin araca benzin döküp yakması, alevler çıkınca kaçması yer alıyor.

Kayyımları destekledi ve şehitleri andı

Edinilen bilgiye göre, olay, gece merkez Yüreğir ilçesi, Selahattin Eyyübi Mahallesi 3814 Sokakta meydana geldi. Nihat Aytekin, sosyal medya hesabından Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir Belediyelerine kayyım atanmasına destek verici paylaşımlarda bulundu. Aytekin, dün Şırnak'ta şehit olan 3 asker için de "Kahramanlar can verir yurdu yaşatmak için, ruhları şad mekanları cennet olsun, Türkün intikamı daim olsun" yazısını paylaştı.

Aracını kundakladılar

Gece saatlerinde de kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından Aytekin'e ait 01 DC 399 plakalı otomobil kundaklandı. Mahallelinin yangını farketmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler ve mahallelinin yardımıyla otomobil söndürüldü. Otomobilde maddi hasar meydana gelirken kundakçıların duvara 'PKK' yazdığı görüldü.

Öte yandan olay çevredeki iş yerlerinin kameralarına yansıdı. Görüntülerde 3 kişinin araca benzin döküp yakması, alevler çıkınca ise kaçması görülüyor.

“Malıma gelsin önemli değil, devletimiz baki olsun yeter”

Otomobilin sahibi Nihat Aytekin, olayla ilgili, "Gece yatarken komşularımız kapımızı çaldı ve aracınız yanıyor dediler. Çıktığımızda itfaiye ve mahalleli otomobilimi söndürmeye çalışıyorlardı. Polisler geldi olayı incelediler. Bu 4 gündür kayyım atamalarıyla alakalı paylaşımlar yaptım. Şimdiye kadar tehdit almadım ama tedirginim artık. Bugüne kadar kimseyi incitmedim. Ben insancıl bir insanım kimseden böyle bir kötülük beklemiyorum. Benim aracıma oldu başka kişilere zarar vermesinler. Malıma gelsin önemli değil, devletimiz baki olsun yeter" diye konuştu.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 15:41
  1. Şırnak
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