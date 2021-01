Provokatörler neden bu şarkıyı seçti? Boğaziçililerin söylediği Metallica şarkısında kan donduran detay!

yeniakit.com.tr

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu'nun 'Metallica dinliyorum' açıklamasından sonra provokatörler Rektör Bulu'nun makam odasının karşısında Metallica'dan şarkı söyleyerek eylem yaptı.

Neden bu şarkıyı seçtiler?

Master Of Puppets şarkısının satır aralarında geçen ifadeler, söz konusu şarkının provokatörler tarafından kasıtlı olarak mı seçildiği sorusunu akıllara getirdi.

Metallica'nın Master Of Puppets şarkısında kan donduran ifadeler yer alıyor. 'End of passion play, crumbling away, I'm your source of self-destruction / İhtiras oyununun sonu, dağılıp gidiyor her şey yavaş yavaş, öz yıkımının kaynağıyım ben." ifadeleri ile başlayan şarkı açık bir ölüm tehdidiyle devam ediyor:

"Veins that pump with fear, sucking darkest clear, you're dedicated to how I'm killing you / Korku kol geziyor damarlarımda, sonunu hazırlıyor senin, kendini seni nasıl öldürdüğüme adamışsın."

'Ben senin efendinim'

Sapkın cümlelerin yer aldığı şarkının ilerleyen bölümleri ise şöyle:

"Obey your Master, your life burns faster, obey your Master / Efendine itaat et, yaşamın kül olup gidiyor hızla, efendine itaat et."

Wall of Death dansı!

Öte yandan şarkı eşliğinde yapılan dans ise Wall of Death (Ölüm duvarı) adını taşıyor.