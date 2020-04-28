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Gündem

Provokatör TELE1 Türkiye'nin başarısını hazmedemedi

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesine dünyada gıpta ile bakılırken bazı kesimler hazımsızlıklarını bir kez daha ortaya koydu. TELE1 İsveç Muhabiri Seda Şanlıer, İsveç'ten ambulans uçakla tedavi için Türkiye'ye getirilen Emrullah Gülüşken'in şov amaçlı olarak getirildiğini iddia ederek akla ziyan ifadeler kullandı.

2020-04-28 11:13:00 -

Yurt dışında koronavirüs teşhisi konan ancak tedavi edilmeyen vatandaşlarını özel uçaklarla ülkeye getirip tedavi eden Türkiye'nin başarısı bazılarını rahatsız etmiş durumda. İsveç basınında bile Türkiye'nin bu tutumu takdirle karşılanırken, Türkiye'de bazı basın yayın organlarının bu güzel tabloyu gölgeleme çabası "pes" dedirtti.

TELE1 İsveç Muhabiri Seda Şanlıer, İsveç'ten ambulans uçakla Türkiye'ye getirilen Emrullah Gülüşken'in Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın memleketlisi olduğu ve şov amaçlı olarak getirildiğini öne sürdü. TELE1 muhabirinin bu sözleri sosyal medyada büyük tepkiyle karşılandı.

Her zaman yaptıkları şey

Geçtiğimiz aylarda Edirne'de Yunanistan sınırında incelemelerde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TELE1 muhabirinin provokatif sorularına maruz kalmış, Bakan Soylu ise ders gibi sözlerle TELE1'i yerin dibine sokmuştu.

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Yorumlar

semih

eskiden almanya isviçre show yapardı şimdi biz yapıyoruz sadece isviçreden değil dünyanının her yerinden alıyoruz vatandaşlarımızı zilliler dünya nın tamamı türkiyenin show platformu oldu bu sizin teriminiz''( bizimse iyilik alanımız)
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Serhat

Muhabirin suratından kin ve nefret akıyor. Tam anlamıyla provakasyon yapıyor. İşi nereden nereye getiriyor. Yok sağlık bakanının köylüsüymüs yok AKP üyesiymiş. Tövbe tövbe...Allah sana ve sana işverenlere akıl fikir versin.
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