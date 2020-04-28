Provokatör TELE1 Türkiye'nin başarısını hazmedemedi

Yurt dışında koronavirüs teşhisi konan ancak tedavi edilmeyen vatandaşlarını özel uçaklarla ülkeye getirip tedavi eden Türkiye'nin başarısı bazılarını rahatsız etmiş durumda. İsveç basınında bile Türkiye'nin bu tutumu takdirle karşılanırken, Türkiye'de bazı basın yayın organlarının bu güzel tabloyu gölgeleme çabası "pes" dedirtti.

TELE1 İsveç Muhabiri Seda Şanlıer, İsveç'ten ambulans uçakla Türkiye'ye getirilen Emrullah Gülüşken'in Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın memleketlisi olduğu ve şov amaçlı olarak getirildiğini öne sürdü. TELE1 muhabirinin bu sözleri sosyal medyada büyük tepkiyle karşılandı.

Her zaman yaptıkları şey

Geçtiğimiz aylarda Edirne'de Yunanistan sınırında incelemelerde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TELE1 muhabirinin provokatif sorularına maruz kalmış, Bakan Soylu ise ders gibi sözlerle TELE1'i yerin dibine sokmuştu.