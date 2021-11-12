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Gündem Provokatif muz paylaşımı yapan göçmenlerle ilgili karar verildi
Gündem

Provokatif muz paylaşımı yapan göçmenlerle ilgili karar verildi

Göç İdaresi Başkanlığı: Sosyal medyada provokatif muz görüntüsü paylaşımı yapan 45 yabancı uyruklu şahıs tespit edilmiş, bu şahıslar adli işlemlerin ardından sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezlerine sevk edilmiştir.

Yeniakit Publisher
2021-11-12 14:45:00 -
Provokatif muz paylaşımı yapan göçmenlerle ilgili karar verildi

Göç İdaresi Başkanlığı: Sosyal medyada provokatif muz görüntüsü paylaşımı yapan 45 yabancı uyruklu şahıs tespit edilmiş, bu şahıslar adli işlemlerin ardından sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezlerine sevk edilmiştir.

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