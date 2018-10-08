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Provokasyonlarıyla tanınan Levent Üzümcü, barda dayak yedi

Halka ettiği hakaretler ve provokasyonlarıyla tanınan 'çapulcu' Levent Üzümcü, İstanbul Kadıköy'de bir bar konseri çıkışında kimliği belirsiz kişiler tarafından dayak yedi.

08 Ekim 2018 Pazartesi 23:50
Provokasyonlarıyla tanınan Levent Üzümcü, barda dayak yedi

Halka hakaretleri ve provokasyonlarıyla bilinen oyuncu Levent Üzümcü, İstanbul Kadıköy'de bar çıkışında kimliği belirsiz kişiler tarafından dayak yedi. Hastaneye götürülen Üzümcü'nün, durumunun iyi olduğu bildirildi.

Barda tartışma çıktı

Show TV'nin haberine göre, oyuncu Levent Üzümcü, gittiği barda laf atma yüzünden tartışan iki kişinin arasına girdiği iddia edildi.

Görevliler tekme tokat dışarı çıkardı

Tartışmanın büyümesiyle çalışanlar araya girdi ama Üzümcü'yü sakinleştirmek kolay olmadı. Olay daha da büyüdü. Görevliler Levent Üzümcü'yü tekme tokat dışarı çıkardı.

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Haber Tarihi: 08 Ekim 2018 Pazartesi 23:50
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