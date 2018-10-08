Provokasyonlarıyla tanınan Levent Üzümcü, barda dayak yedi

Halka hakaretleri ve provokasyonlarıyla bilinen oyuncu Levent Üzümcü, İstanbul Kadıköy'de bar çıkışında kimliği belirsiz kişiler tarafından dayak yedi. Hastaneye götürülen Üzümcü'nün, durumunun iyi olduğu bildirildi.

Barda tartışma çıktı

Show TV'nin haberine göre, oyuncu Levent Üzümcü, gittiği barda laf atma yüzünden tartışan iki kişinin arasına girdiği iddia edildi.

Görevliler tekme tokat dışarı çıkardı

Tartışmanın büyümesiyle çalışanlar araya girdi ama Üzümcü'yü sakinleştirmek kolay olmadı. Olay daha da büyüdü. Görevliler Levent Üzümcü'yü tekme tokat dışarı çıkardı.

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