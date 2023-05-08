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Gündem Provokasyonların fitili böyle ateşleniyor! Devleti yok sayan İmamoğlu'na tutanak
Gündem

Provokasyonların fitili böyle ateşleniyor! Devleti yok sayan İmamoğlu'na tutanak

Yeniakit Publisher
2023-05-08 15:43:00 -
Provokasyonların fitili böyle ateşleniyor! Devleti yok sayan İmamoğlu'na tutanak

Geçtiğimiz gün Sivas’ta miting yapan Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı Ekrem İmamoğlu hakkında izinsiz miting yaptığı gerekçesiyle polis tarafından tutanak tutuldu.

Merkez İlçe seçim kurulunca alınan karara rağmen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı Ekrem İmamoğlu geçtiğimiz gün Sivas’a gelerek belirlenen alan dışında miting yaptığı öğrenildi.

İmamoğlu’nun açıklama yaptığı Mevlana Mahallesi Mevlana Meydanında miting için güvenlik açısından uygun olmadığı ve bu nedenle mitinge izin verilmediği belirlendi. Merkez İlçe Seçim Kurulunca alınan kararda miting alanının Hükümet Meydanı olduğu bu karara rağmen İmamoğlu’nun Mevlana meydanında miting yaptığı ifade edildi. İzin verilen alan dışında miting yapılması sonrası İmamoğlu hakkında emniyet tarafından tutanak tutuldu.

Öte yandan, ilerleyen saatlerde suç duyurusunda bulunacağı öğrenildi.

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