Provokasyonlara dikkat! Suriye’de Esedçi, Türkiye’de Ekremci Suriye’de katil Esed rejimine bağlı askerler ile görüntüleri ortaya çıkan ve rejimin istihbaratçısı olduğu iddia edilen şahsın, Türkiye’de CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu için düzenlenen gösterilere katıldığı öğrenildi.

CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu için düzenlenen katılan bir isim dikkat çekti. Elimize ulaşan görüntülerde, Suriye’de binlerce kişiyi katleden Esed rejimine bağlı askerler ile görüntüleri ortaya çıkan ve rejimin istihbaratçısı olduğu iddia edilen bir şahsın İmamoğlu için düzenlenen gösterilere katıldığı ortaya çıktı. Görevi provokasyon Suriye’deki Esed rejiminin kontrolündeki bölgelerden geldiği belirlenen, şahsın, Türkiye’de hükümet karşıtı çeşitli provokasyonlara imza atmak için görevlendirildiği öne sürülüyor.

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