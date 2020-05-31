Provokasyon girişimi ellerinde patladı! 'Rota' lakaplı şarlatandan devlete karşı ahlaksız kurgu

‘Rota’ lakaplı ve Bulut Alpman adlı sözde şarkıcı ve destekçilerinin sosyal medyada başlattığı provokasyonun altından alçaklık çıktı. Sosyal medyada, sözde şarkısı "Ağla"da "Bilal'e anlatır gibi anlatacağım sizlere" sözlerine, klibinde de İstanbul Vergi Dairesi önünde Bilal Erdoğan maskesiyle duran birinin görüntüsüne yer verdiği gerekçesiyle gözaltına alındığı şeklindeki servis edilen kurgulanmış provokasyon girişimine ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’dan açıklama geldi. Savcılığın açıklamasında gözaltı olayının asılsız olduğu belirtilirken şu ifadelere yer verildi:

“Bugün tarihi itibariyle Gazete Duvar, Diken, Euronews, Evrensel isimli bazı gazete ve haber siteleri ile bir kısım sosyal medya hesaplarında yer alan "Ünlü rapçi Rota'ya Bilal Erdoğan gözaltısı!" şeklindeki gerçeğe aykırı yayın ve sosyal medya paylaşımları ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca bu açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Kamuoyunda "Rota" ismiyle bilinen B. Alpman isimli kişi hakkında herhangi bir gözaltı kararı ya da uygulaması söz konusu değildir. Gözaltı iddiasıyla ilgili yayın ve paylaşımlar gerçek dışıdır."

‘Bu alçaklık cezasız kalmamalı’

Kurgulanmış bir senaryo üzerinden, emniyetle, savcılıkla ve hatta devletle alay eden ve halkı bu kurumlara karşı kışkırtarak karışıklık çıkarmak isteyen ‘Rota’ lakaplı soytarının kurgulanmış senaryosu başta Cumhuriyet, Oda TV, Tele1 gibi solak siteler olmak üzere birçok haber sitesi tarafından da ciddi sanılıp haberleştirildi. Olayın kurgu olduğunun ortaya çıkması sonrası sosyal medyada da büyük tepki çeken provokasyonun cezasız kalmaması gerektiği birçok kullanıcı tarafından dile getirildi. Hukuk mecralarının bu provokasyona karşı soruşturma başlatması bekleniyor.