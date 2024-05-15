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Dünya Protokol imzalandı! Ermenistan o toprakları Azerbaycan'a iade edecek
Dünya

Protokol imzalandı! Ermenistan o toprakları Azerbaycan'a iade edecek

Yeniakit Publisher
2024-05-15 23:59:00 - 2024-05-16 00:04:50
Protokol imzalandı! Ermenistan o toprakları Azerbaycan'a iade edecek

Ermenistan ile Azerbaycan arasında 1. Karabağ Savaşı'nda Ermeniler tarafından işgal edilen toprakların iadesine ilişkin anlaşma imzalandı.

Azerbaycan ile Ermenistan arasında sınırları belirlemeye yönelik çalışmalar devam ediyor.

Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev ile Ermenistan Başbakan Yardımcısı Mher Grigoryan başkanlığındaki sınır belirleme komisyonlarının 9'uncu toplantısı, iki ülke sınırında yapıldı.

Azerbaycan tarafından protokole ilişkin yazılı açıklama!

Görüşmeye ilişkin Azerbaycan tarafından yapılan yazılı açıklamada, 19 Nisan 2024 tarihli 8. toplantının protokolü ilgili yapılan çalışmaların ele aldığı belirtilerek, Azerbaycan ile Ermenistan, 1. Karabağ Savaşı’nda Ermenistan tarafından işgal edilen 4 köyün Azerbaycan’a iade edilmesi için protokol imzalandığı ifade edildi.

Protokole göre, Azerbaycan'ın Gazah ili yönündeki sınırının Sovyetler Birliği'nin çöküşü sırasında mevcut olan sınıra uygun olarak belirlenmesi kararının alındığı öğrenildi.

Belirlenen sınır hattı, Bağanis (Ermenistan)-Bağanis Ayrım (Azerbaycan), Voskepar (Ermenistan)-Aşağı Eskipara (Azerbaycan), Kirants (Ermenistan)-Heyrimli (Azerbaycan) ve Berkaber (Ermenistan)-Kızılhacılı (Azerbaycan) köyleri arasından geçecek.
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Açıklamada, bir sonraki görüşmenin tarihi ve yerinin çalışma düzeni içinde kararlaştırılacağı kaydedildi.

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