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Dünya Protestoların devam ettiği İran’da sosyal medya yasaklandı
Dünya

Protestoların devam ettiği İran’da sosyal medya yasaklandı

İran’da “ahlak polisi”nin gözaltısı sırasında Mahsa Amini’nin ölmesinden sonra başlayan protestolar altıncı gününe girdi. İnternet kesintilerini denetleyen NetBlocks yetkilileri, İran’ın bazı kesimlerinde internete erişimin tamamen kesildiğini söyledi. Bazı bölgelerde ise sosyal medya yasaklandı.

Yeniakit Publisher
2022-09-23 12:11:00 -
Protestoların devam ettiği İran’da sosyal medya yasaklandı

İran’da “ahlak polisi”nin gözaltısı sırasında Mahsa Amini’nin ölmesinden sonra başlayan protestolar altıncı gününe girdi.

Sokak çatışmalarında bir güvenlik görevlisi dahil en az sekiz kişi öldü. Protestolar yayılırken, İran yetkilileri ülke genelinde internet erişimini keserek güvenlik sebebiyle yavaşlamalar ve kesintiler olabileceği ile ilgili duyuru yapmıştı.

Dün akşam saatlerinde tüm dünyada internet kesintilerini denetleyen NetBlocks yetkilileri, İran’ın bazı kesimlerinde internete erişimin tamamen kesildiğini söyledi.

Londra merkezli olan NetBlocks yetkilileri, ülkenin diğer bölümlerinde ise WhatsApp ve Instagram’a erişimin engellendiğini bildirdi

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