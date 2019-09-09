0553 313 94 23

Protestolar Hong Kong ekonomisini vurdu

ABD’li Siyaset Bilimi ve Coğrafya Profesörü Jon Raymond Taylor, Hong Kong’daki şiddetli protestoların ülkenin ekonomisine büyük zarar verdiğini söyledi.

09 Eylül 2019 Pazartesi 14:10
Protestolar Hong Kong ekonomisini vurdu

ABD’li Siyaset Bilimi ve Coğrafya Profesörü Jon Raymond Taylor, Hong Kong’daki şiddetli protestoların ülkenin ekonomisine büyük zarar verdiğini söyledi.


Geçen yıl 30 milyon turist ile dünyanın en çok ziyaret edilen şehirlerinden biri olan Hong Kong’da gösteriler aylardır devam ediyor. ABD’nin San Atonio şehrindeki Teksas Üniversitesinden Siyaset Bilimi ve Coğrafya Profesörü Jon Raymond Taylor yaptığı açıklamada, Hong Kong’daki şiddetli protestoların destek kaybettiğini ve ülkenin ekonomisine zarar verdiğini söyledi. Taylor, "Doğasında şiddet olan eylerler yapmaya başladığınızda ki bunu küçük bir grup insan yapıyor, desteğinizi kaybetmeye, insanları korkutmaya ve Hong Kong’un ekonomisini etkilemeye başlarsınız. Şu anda Hong Kong’da bu gerçekleşiyor. Hong Kong’da rakamlar şu an turizmde yüzde 10 ila 20 arasında bir düşüş, ekonomide ise yüzde 10’luk bir düşüş olduğunu gösteriyor" dedi.


Hong Kong’daki son gelişmeleri yakından takip eden Taylor, 20 yıldan uzun bir süredir Çin ile ilgili araştırmalar yapıyor. Hong Kong polisinin eylemlerini savunan Taylor, "Şiddet içeren faaliyetlerde bulunduğunuzda, devlet binalarına saldırmaya, bayrakları ve başka şeyleri yakmaya ve polise saldırmaya başladığınızda bunları yapmaya devam etmenize izin verilemez. Bunu anlamayanlar, polislerin kamu güvenliğini korumak için operasyon yapmasının gerekliliğini de anlamıyor" ifadelerini kullandı.



Ziyaretçi sayısında düşüş


Hong Kong Mali İşler Sekreteri Paul Chan, şehre gelen ziyaretçi sayısının geçen yıla göre yaklaşık yüzde 40 düştüğünü söyledi. Chan, Hong Kong’da Temmuz ayında yıllık yüzde 5’lik düşüşün keskin bir derinleşmeye işaret ettiğini söyledi.


Chan, bazı bölgelerde Ağustos ayında otel doluluk oranlarının yarıdan fazla, konut fiyatlarının ise yüzde 70’e kadar düştüğünü belirtti. Chan, "Perakendecilik ve yiyecek içecek endüstrisi bile aynı durumda. En endişe verici şey, önümüzdeki zamanda bir iyileşme kolay olmayacak gibi görünüyor" dedi.


Chan ayrıca, gösterilerin ticaret, havacılık ve finans için güvenli bir şehir olarak bilinen Hong Kong’un uluslararası imajına ciddi zarar verdiğini söyledi.



Hong Kong’da protestolar


Haziran ayında Çinli yetkililer, Hong Kong halkına tanınan ayrıcalıkların onların doğal hakkı olmadığı, merkezi hükumetin tanıdığı imtiyazlardan kaynaklandığı konusunda bir tartışma başlattı. Bu durum Hong Kong halkının Çin hükumetine karşı güvenini kaybettirdi. Çin’in 2017 seçimlerinde kendi belirlediği isimlerin aday olacağını duyurmasıyla da Hong Konglular serbest ve demokratik seçim sözünün yerine getirilmeyeceğini anladı. Hong Kong’daki gösteriler Haziran ayında suç işlediklerinden şüphelenilen kişilerin Çin’e iadesine imkan veren tartışmalı yasa tasarısı nedeniyle başladı.


Yasa tasarısı geçtiğimiz hafta geri çekilmesine rağmen göstericiler, "Çin’in boyunduruğuna karşı çıkmak" amacıyla gösterilerine düzenli aralıklarla devam ediyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 14:10
  1. doğa
  2. bilim

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İki cezaevi firarisi yakalandı
    1. İki cezaevi firarisi yakalandı
    2. Erdoğan'dan 'Ben Binali Yıldırım'ı çok..
    3. Protokole çadır, miniklere güneş
    4. TBB Yönetim Kurulu Üyesi Elibol’dan..
    5. Kayseri Şeker Keykubadiye Saray Kazısı..
    6. Domuzlarla sokak köpekleri birbirine..
    7. Bozüyük’te 14 bin öğrenci ders başı..
    8. BM'den İdlib'e insani yardım
    9. GÜNCELLEME - Muğla'da orman yangını
    10. Kastamonu Tanıtım Günleri, bu yıl..
    11. Bakan Kasapoğlu aşure dağıttı
    12. Romalılar acılarını şiirlerle mezar..
    13. Okullar Açıldı, Plajlar Turistlere..
    14. Ağrı’da donarak hayatını kaybeden..
    15. Kapya biber çorbası nasıl yapılır?
    16. Kurs hocası evinde ölü bulundu
    17. MHP İl Başkanı Karataş’tan eğitim..
    18. Çanakkale’de 97 mülteci yakalandı
    19. Okula dönüş hediyesi Nata Vega’dan
    20. İzmir'in düşman işgalinden..
    21. Şahinbey’de 99 çift 09.09.2019’da..
    22. Ankara Kalkınma Ajansından proje..
    23. Öğrenciler ders başı yaptı
    24. SASKİ yaz aylarında da öğrencilerle..
    25. TBB'den oturma eylemi yapan Diyarbakır..
    26. Ahlat’ta ilk ders zili, tarihi..
    27. 3 ton aşure ikramı
    28. Vodafone Red Odunpazarı Modern..
    29. Nilüfer Müzik Festivalinin sağlık..
    30. Meclis Başkanı Şentop'tan yeni eğitim..
    Şehit cenazesinde Kılıçdaroğlu'na tepki: Hangi yüzle buraya geliyorsun?
    Şehit cenazesinde Kılıçdaroğlu'na tepki: Hangi yüzle buraya geliyorsun?
    Esed rejiminden skandal tehdit! 'Reddediyoruz, engellemekte kararlıyız'
    Esed rejiminden skandal tehdit! 'Reddediyoruz, engellemekte kararlıyız'
    CHP'liler AK Parti'nin kurduğu 7 bin kameralık güvenlik sistemini de sahiplendi: Teşekkürler Ekrem Başkan!
    CHP'liler AK Parti'nin kurduğu 7 bin kameralık güvenlik sistemini de sahiplendi: Teşekkürler Ekrem Başkan!
    Metin Külünk'ten Meral Akşener'e dikkat çeken soru: Siz mi organize ediyordunuz?
    Metin Külünk'ten Meral Akşener'e dikkat çeken soru: Siz mi organize ediyordunuz?
    'Susamam' klibine AK Partili Hamza Dağ'dan tokat gibi cevap
    'Susamam' klibine AK Partili Hamza Dağ'dan tokat gibi cevap

    Günün Karikatürü

    8 Eylül 2019
    Toplama kampına giden heyetteki Arnavut gazeteci Çin'in 'Doğu Türkistan' propagandasını yerle bir etti!
    Toplama kampına giden heyetteki Arnavut gazeteci Çin'in 'Doğu Türkistan' propagandasını yerle bir etti!
    Kayyımı duyunca tatili bırakmıştı... İmamoğlu'ndan Soylu'nun sözlerine dair açıklama!
    Kayyımı duyunca tatili bırakmıştı... İmamoğlu'ndan Soylu'nun sözlerine dair açıklama!