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Dünya Protestolar durdurulamıyor: 14 kişi daha öldü!
Dünya

Protestolar durdurulamıyor: 14 kişi daha öldü!

Peru'da, Cumhurbaşkanı Dina Boluarte'nin istifa etmesini ve erken seçime gidilmesini talep eden protestocular ile güvenlik güçleri arasında yaşanan çatışmalarda 14 kişinin daha öldüğü bildirildi.

Yeniakit Publisher
2023-01-10 12:33:00 -
Protestolar durdurulamıyor: 14 kişi daha öldü!

Peru'da, Cumhurbaşkanı Dina Boluarte'nin istifa etmesini ve erken seçime gidilmesini talep eden protestocular ile güvenlik güçleri arasında yaşanan çatışmalarda 14 kişinin daha öldüğü bildirildi.

Ülkenin güneyindeki Juliaca'da toplanan hükümet karşıtı protestocular polisle çatıştı.

Ombudsman Ofisi vekili Eliana Revollar'ın Kanal N'ye yaptığı açıklamada, güvenlik güçleriyle göstericiler arasında Juliaca Havaalanı çevresinde yaşanan çatışmalarda 14 kişinin öldüğünü bildirdi.

Böylece 11 Aralık 2022'den bu yana hükümet karşıtı eylemlerde ölenlerin sayısı 43'e yükseldi.

Ülkenin birçok kentinde sokağa dökülen binlerce kişi Cumhurbaşkanı Dina Boluarte'nin istifasını, gözaltında bulunan eski Peru Cumhurbaşkanı Pedro Castillo'nun serbest bırakılmasını, Kongre'nin kapatılmasını ve erken seçime gidilmesini talep ediyor.

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