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Protestoculara gözdağı: Mısır Meclis Başkanı Abdulal, darbeci Sisi'yi Hitler'e benzeterek övdü!

Mısır'daki protestolara yönelik tehdit gibi bir açıklama yapan Mısır Meclis Başkanı Ali Abdulâl, Mısır'ın darbeci cumhurbaşkanı Abdulfettah Sisi'yi 11 milyon insanın katili Alman diktatör Hitler'e benzeterek övdü.

03 Ekim 2019 Perşembe 01:16
Protestoculara gözdağı: Mısır Meclis Başkanı Abdulal, darbeci Sisi'yi Hitler'e benzeterek övdü!

Mısır Meclisi'nin oturumunda, protestoların devam ettiği günlerde protestoculara aba altında sopa gösterir gibi bir açıklama yapan  Abdulâl, 2. Dünya Savaşı ve öncesinde Almanya'yı yöneten diktatör Adolf Hitler ile Mısır'da darbeyle işbaşına gelen Sisi'yi kıyasladı.

Sisi'yi Hitler'e benzeten Meclis Başkanı, darbeci diktatöre övgüde bulundu.

"Uluslar inşa etmenin sert önlemler gerektirdiğini" ve "Halkın, siyasi liderliğin arkasında sağlam şekilde durması gerektiğini" ifade eden meclis başkanı şunları dile getirdi:

"Altyapı olmadan bir ülkenin gelişmesine imkan yoktur. Hitler'in hataları vardı. (Ancak) doğu ve batıya genişlemesi inşa ettiği altyapı sayesinde oldu."

Mısırlılar tepki gösterdi

Mısırlı birçok isim söz konusu açıklamalara tepki gösterdi.

Tarih profesörü Halid Fehmi, sosyal medyada yaptığı açıklamada, bu ifadelerin Sisi yönetiminin temel haklar ve hukukun üstünlüğü hakkında neler düşündüğünü de ortaya koyduğunu söyledi.

Hitler 11 milyon insanı katletti

Hitler yaklaşık 11 milyon sivilin öldürülmesiyle ve 40 bini aşkın toplama kampının kurulmasıyla suçlanıyor.

Darbeyle iş başına gelen Sisi de Mısır'da toplu katliam, işkence, sistematik tecavüz gibi birçok suça imza atmıştı.

Kaynak: Mepa News

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Haber Tarihi: 03 Ekim 2019 Perşembe 01:16
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  2. darbeci sisi
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