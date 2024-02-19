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Dünya Protesto edildi! Çekya devleti şokta: Çek çiftçilerle Ukrayna yanlısı aktivistlerden büyük tepki!
Dünya

Protesto edildi! Çekya devleti şokta: Çek çiftçilerle Ukrayna yanlısı aktivistlerden büyük tepki!

Yeniakit Publisher
2024-02-19 22:49:00 - 2024-02-19 23:10:43
Protesto edildi! Çekya devleti şokta: Çek çiftçilerle Ukrayna yanlısı aktivistlerden büyük tepki!

Çekya’da tarımın yok edilmesine yol açtığını düşündükleri AB'nin Yeşil Mutabakatı’ndan çekilmesi talebi ile protesto gösterisi düzenleyen çiftçilerle karşı görüşte olanlar arasında arbede yaşandı. Ortalık karıştı

Çekya’da tarımın yok edilmesine yol açtığını düşündükleri AB'nin Yeşil Mutabakatı’ndan çekilmesi talebi ile protesto gösterisi düzenleyen çiftçilerle karşı görüşte olanlar arasında arbede yaşandı.

Çek çiftçiler, ülkenin dört bir yanından yola çıkarak, Çekya’da tarımın yok edilmesine yol açtığını düşündükleri Avrupa Birliği’nin (AB) Yeşil Mutabakatı’ndan çekilmesi talebi ile protesto gösterisine katılmak için sabah 6 civarında yaklaşık 500 traktör ve diğer tarım ekipmanlarıyla başkent Prag’ın merkezinde toplandı.

Çiftçilerin eylemine katılan bine yakın kişinin toplandığı Malostranskaya Meydanı’nda ayrıca gösteriyi uygun görmediklerini ifade etmek isteyenler de toplandı. Bu grubun ellerinde ise Avrupa Birliği ve Ukrayna bayrakları vardı.

İki grup arasında çıkan arbede, polis müdahale edinceye kadar devam etti. Olaylarda gözaltına alınan olmadı.
Bu arada birkaç dakikalığına protestocuların yanına çıkan Tarım Bakanı Marek Vyborny, çiftçilerin bazı taleplerini kabul etti, ancak Yeşil Mutabakat’tan çekilmenin imkansız olduğunu söyledi.
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