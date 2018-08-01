Protein tozu zararlı mı?

PROTEİN TOZU NEDİR?

Kas yapmak isteyen sporcuların antrenman sonrasında enerji alıp, kas yapım sürecini kısalta bilmek için kullandıkları, bir ya da birden çok protein çeşidi içeren besin takviyelerine denir. Protein tozları birçok farklı içerikte ve çeşittedirler. Protein tozları arasındaki farklılıklar; bu besin takviyelerin elde edildiği hammaddelere ve hangi teknikle üretildiklerine göre ortaya çıkmıştır.

PROTEİN TOZU NE İŞE YARAR?

İnsan vücudunun sağlıklı kalabilmesi ve metabolizmasının hızlı çalışabilmesi için günde ortalama 60 – 80 gram protein tüketmesi gereklidir. Protein tüketimi yeterli düzeyde olmayan ve protein ihtiyacını besinler yardımı ile karşılamayan kimselerin kullandığı tozdur.

Protein tozu, kullanan kişilerin enerji takviyesi alarak yoğun sporlarına devam etmelerine kas yapma sürecini hızlandırmalarına yardımcı olur.

PROTEİN TOZUNUN FAYDALARI NELERDİR?

Hücreleri onarır ve yeniler.

Bağışıklık sistemini güçlendirir.

Hücre içi ve hücre dışı ozmotik sıvıların dengede tutulmasını sağlar.

Enerji verir

Güç verir.

Vücudun bütün protein ihtiyacını karşılar.

Kan hücrelerinden hemoglobin yapında oksijen taşıma görevi görür.

Sinir ve kas sitemlerinin koordineli bir şekilde çalışmasını sağlar.

Yaraların daha çabuk iyileşmesine yardımcı olur.

Metabolizmayı hızlandırıcı bir etkiye sahip olduğundan dolayı kilo kaybı sağlar.

PROTEİN TOZUNUN ZARARLARI NELERDİR?

Günlük dozdan fazlasını kullandığınız sürece vücut bir takım olumsuz belirtiler gösterecektir. Protein tozu ilaç değildir. Uzman kontrolünde kullanılmalıdır.

İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, Eskişehir Anadolu Üniversitesinde düzenlediği konferansta protein tozunun çok tehlikeli olduğunu açıkladı. Özellikle spor salonlarında insanlara önerilen protein tozlarının ölüm saçtığını, sağlıklı bir şekilde protein almanın birçok yolu olduğunu ifade etti.

Canan Karatay; proteinin besinler yolu ile alınması gerektiğini, en doğal ve en ucuz proteinin yumurta olduğunu belirtti. Yumurtada bulunan proteinin değil, sporcuların kullandığı protein tozunun zararlı olduğunu aktararak, "Yumurtanın beyazında 9 tane amino asit vardır. Esansiyel amino asitlerdir bunlar. Vücuda mutlaka girmesi lazım. Sarısında da omega 3, omega 6 vardır. Kolin denilen bir madde var ki; kolin beyinde uyarıcı dediğimiz en önemli kimyasallardan biri olan asetilkolinin ana maddesidir. Bunların doğal olarak vücuda girmesi lazım. Yumurta hiçbir zaman sarısıyla beyazıyla tehlikeli değildir. Zararlı olan protein tozudur" ifadelerini kulandı.

YUMURTA ÇOK HAŞLANDIĞI ZAMAN TEHLİKELİDİR!

İnsanların yumurtayı yanlış tükettiğine dikkati çeken Karatay, yağ ile proteinin vücuda birlikte girmesi gerektiğini söyledi. Karatay, "Ancak yumurta çok haşlandığı zaman, yumurta kavrulduğu zaman trans yağlar meydana geldiği için tehlikelidir. Çok haşladığımız zaman biliyorsunuz ki sarının etrafında yeşil bir şey olur. İşte o artık yumurta değil zaten. Ağzınıza attığınızda dağılır. O sarı tehlikelidir. Maalesef bugün bütün atletlere, bütün sporculara, gençlere vücut yapabilsinler diye yalnız yumurtanın beyazı verilmektedir. Çok tehlikelidir. Yumurtanın beyazını yemesinler. Atletlere, onları yetiştirenlere söylüyorum. Çünkü protein tamam, çok iyi. Vücuda protein girecek. Vücuda yağ girmezse, yani yumurtanın sarısıyla birlikte yağ girmezse, o proteinin vücuda zararı var. Onun için yağ ile protein doğal olacak ve vücuda birlikte girecek." dedi.

PROTEİN TOZU KALBİ BÜYÜTÜYOR

İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, dünyada yapılan araştırmalar sonucunda protein tozunun tehlikeli olduğunun kanıtlandığını söyleyerek sözlerine şu şekilde devam etti:

"Yapılan araştırmalar gösterdi ki protein, yağ ile birlikte vücuda girdiği zaman proteinin vücutta kullanımını o yağ hızlandırıyor. Çok daha güçlendiriyor. Vücut yapanlara ve yaptıranlara söylüyorum. En tehlikelisi protein tozlarıdır. En tehlikelisi sporculara 'adale yapacağım' diye verilen protein tozlarıdır. Trans yağ doludur. Bundan tamamen uzaklaşmak lazım. Hatta ithalini bile yasaklamak lazım. Çünkü trans yağlar vücudu geliştiriyor diye spor salonlarında sunuluyor. Güya kontrol altında. Protein tozu adaleyi büyütüyor. Kalp de bir adale. Kalbi de büyütüyor. Onun için de kalp krizi geçiriyor genç yaşta sporcularımız."