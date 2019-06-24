Ülkemizde en favori içeceklerden biri olan frappe, neredeyse her kahve dükkanında ve kafede bulabileceğiniz soğuk bir lezzet. Onlarca farklı aroma ile hazırlanabilen ve risksiz bir içecek olan frappe hakkında ise birçok kişinin hiçbir bilgisi yok. Protein frapeleri, sağlıklı bir beslenme programı takip etmenize yardımcı olur. Yine de, herhangi bir sorun ile karşılaşmamak adına, bir uzmanın tavsiyelerini izlemenizde fayda var. Ek olarak, doğru miktarı aldığınızdan da emin olmalısınız. İşte protein frappelerine dair merak edilenler...

Frappe Nedir?

Frappe ya da frape, buz ile hazırlanan ve soğuk kahve bazlı bir içecek türüdür. Sallanarak (shaken), karıştırılarak (blended) ya da dövülerek (beaten) hazırlanabilir.

Protein frappeleri nedir?

Protein frapeleri pek sevilen bir içecek türü olmamıştır.

Birçok insan, aşırı kaslı insanlar için yapıldığına inanır. Yine de, diyet hedeflerinize ulaşmaktan daha da çok işe yararlar. Ek olarak, spor salonunda elde edebileceğiniz sonuçları en üst seviyeye çıkarmak için de yardımı olurlar.

Bu frapeler de yüksek oranda protein bulunur. Ana fonksiyonları, kas gelişimi için vücudun ihtiyaç duyduğu yeteri molekülü sağlamaktır.

Şu an için, birçok insanlar düzenli olarak spor yapmaktadır. Formda kalmak için, sağlıklı bir egzersiz programı tutturmaları gerektiğinin farkındadırlar. Ek olarak, karbonhidrat, mineral ve protein açısından da zengin bir beslenme programı takip etmeniz gerekir.

Yine de, bu gereksinimler kendinize koyduğunuz hedefe ulaşmada her zaman için yeterli olmaz. Her ne kadar tüketmiş olduğunuz besinler içerik açısında zengin olsa da, bazen ek protein desteğine ihtiyaç duyabilirsiniz.

Protein frappeleri yararlı mıdır?

Protein frapelerini genellikle sporcular tüketir. Bunun nedeni ise ağır idmanlar yapmaları ve her zaman formda kalmaları gerektiğidir. Bu nedenle, bu ek protein desteklerine egzersiz sonrası ihtiyaç duyarlar. Bu sayede tüketilen enerjiyi geri alırlar.

Bu bağlamda, protein frapeleri her gün yeterli olarak protein almanızı garanti eder. Tabi, dengeli bir beslenme programını takip ettiğiniz sürece bu durum geçerlidir. Hedef koyduğunuz kiloya böylece daha kolay ulaşabilirsiniz.

Yine de, tükettiğiniz her bir protein frapesinde ne kadar protein olduğunu bilmeniz gerekir. Fazla protein iyi bir şey değildir.

Ayrıca, protein frapelerini yemekler yerine tüketemezsiniz. Bu ek maddeler, vücudun düzgün bir şekilde işlemesi adına size ekstra besin sağlar. Bu nedenle, size önerilen dozu aşmayın.

Bu nedenle, protein frapeleri çok önemli bir rol oynayabilir. Size bu moleküllerden ekstra bir demet sunabilir. Bu ek maddeler farklı aroma ve şekillerde tüketilebilir.