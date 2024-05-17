Protein açısından en zengin gıda, 5 faydası: Tüketenin bağışıklığı şahlanıyor! Kendinizi mutlu etmenin formülü

Arı poleni bal arıları tarafından üretilir ve genç arıların besinidir. İnsanların ihtiyaç duyduğu hemen hemen tüm besin maddelerini içerdiğinden, doğanın en besleyici gıdalarından biri olarak kabul edilir.

Protein açısından herhangi bir hayvansal kaynaktan daha zengindir. Eşit ağırlıktaki sığır eti, yumurta veya peynirden daha fazla amino asit içerir. Proteininin yaklaşık yarısı vücut tarafından doğrudan kullanılmaya hazır serbest amino asitler formundadır.

Arı poleni, prostat sağlığından cilt rahatsızlıklarına kadar çok çeşitli koşullar için tıbbi olarak kullanılabilir ve vücuttaki belirli beslenme dengesizliklerinin düzeltilmesine yardımcı olabilir.

İşte 5 faydası

1-Enerji verir

Arı poleninin içinde bulunan çeşitli besinler onu harika bir doğal enerji kaynağı yapar. Karbonhidratlar, protein ve B vitaminleri dayanıklılığı artırır ve yorgunlukla mücadele ederek gün boyu enerjik hissetmenize yardımcı olabilir.

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2-Cildi yatıştırır!

Arı poleni genellikle iltihaplı durumları, sedef hastalığı veya egzama gibi yaygın cilt tahrişlerini tedavi etmeyi amaçlayan topikal ürünlerde kullanılır. Amino asitler ve vitaminler cildi korur ve hücrelerin yenilenmesine yardımcı olur.

3-Solunum hastalıklarına iyi gelir

Arı poleni, akciğer dokuları üzerinde antiinflamatuar etkiye sahip olabilecek ve astımın başlamasını önleyebilecek yüksek miktarda antioksidan içerir.

Alerjileri tedavi edebilir

Polen histamin varlığını azaltarak birçok alerjiyi iyileştirir. Uzmanlar ağızdan polenle beslenmeyle tedavi edilen hastalarının yüzde 94'ünün alerji semptomlarından tamamen kurtulduğunu bildirdi. Astımdan alerjilere ve sinüs sorunlarına kadar her şeyin ortadan kaldırılması, arı poleninin çok çeşitli solunum yolu hastalıklarına karşı mükemmel derecede etkili olduğunu doğruladı.

4-Sindirim sistemini düzenler, Bağışıklık sistemini güçlendirir

Arı poleni, sağlıklı vitamin, mineral ve proteinin yanı sıra sindirime yardımcı olabilecek enzimler de içerir. Enzimler vücudunuzun ihtiyacınız olan tüm besinleri yediğiniz yiyeceklerden almasına yardımcı olur.

Polen bağırsak florasına iyi gelir ve dolayısıyla bağışıklık sistemini destekler. Sağlık uzmanı Dr. Joseph Mercola'ya göre arı poleni, vücudun virüslere yakalanmasına karşı korunmasına yardımcı olabilecek antibiyotik tipi özelliklere sahiptir. Ayrıca hücreleri serbest radikallerin zararlı oksidasyonundan koruyan antioksidanlar açısından da zengindir.

5- İştahı bastırır, Kısırlık sorunlarına yardımcı olur

Bağımlılıkları iyileştirmek ve dürtüleri bastırarak istekleri engellemek için bütünsel olarak kullanılır. Arı poleni iştahı bastırdığından sağlıklı kilo kaybı için faydalı olabilir.

Prostat semptomlarını hafifletebilir.

İyi huylu prostat hiperplazisinden muzdarip erkekler arı poleni kullanarak rahatlama sağlayabilirler. Arı poleni, sık idrara çıkma dürtüsünü durdurmak için iltihabı azaltmaya yardımcı olabilir.

Arı poleni yumurtalık fonksiyonunu uyarır ve onarır ve bu nedenle hamileliğin hızlandırılmasına yardımcı olmak için kullanılabilir. Hormonal güçlendirici olmasının yanı sıra harika bir afrodizyaktır.

Nasıl tüketilir?

Arı poleni, zamanında ve özellikle meyveyle birlikte alındığında daha hızlı ve daha etkili etki gösterir, bu da bağırsak florasının temizlenmesini sağlar. Kahvaltıda bir kaşık dolusu, tercihen bir parça meyveyle birlikte alınır: Meyve lifleri taze polenin aktivitesini güçlendirir.