Prostat kanseri testi nedir nasıl yapılır?

Prostat kanseri çoğunlukla 50’li yaşlardan itibaren görülse de bazen erken yaşlarda da görülebilir. Prostatla ilgili hastalıkların teşhisi için yılda bir kez PSA olarak bilinen kan testini yaptırmanız önerilir.

Prostat kanseri erkeklerde deri kanserinden sonra en sık görülen kanserdir. Kansere bağlı ölümlerde ise ikinci sırada yer alır. Genellikle 50 yaş üstünde görülür ancak seyrekte olsa gençler de de görülme olasılığı vardır.

Prostat kanseri oluşumuna katkısı olabileceği düşünülen bazı risk faktörleri şunlardır:

Yaş

Ailede prostat kanseri varlığı

Yağlı beslenme

Hormonlar

Kadmium

A ve D öitaminleri

Yaşa bağlı normal PSA değerleri:

40-49 yaş PSA ≤2.5 ng/ml

50-59 yaş PSA ≤3.5 ng/ml

60-69 yaş PSA ≤4.5 ng/ml

70 ve üstü PSA ≤5.5

Prostat kanseri tespit edildikten sonra tedavi, hastalığa bağlı faktörler (evresi, yaygınlığı) ve hastaya bağlı faktörler (genel durumu, yaşı, ek hastalıkları) göz önünde bulundurularak planlanır.