Prostat büyümesinin bu 10 belirtisine dikkat!

Memorial Şişli Hastanesi Üroloji Bölümü’nden Gökhan Atış, “Prostat Kanseri Farkındalık Ayı” öncesinde, iyi huylu prostat büyümesinin nedenleri ve tedavi yöntemleri hakkında bilgi verdi.

Erkekler yaşlandıkça prostat büyümesi ortaya çıkıyor

Prostat, mesane çıkışında bulunan ve içerisinden idrar kanalı ile üreme kanallarının geçtiği erkeklere özel bir organdır. Genç yaşlardayken ceviz büyüklüğünde olan prostat, ilerleyen yaşla birlikte büyümeğe başlar. Kişinin yaşam şartlarının büyük önem taşıdığı prostattaki bu büyüme zamanla portakal büyüklüğüne kadar ulaşarak hem prostatın içerisinden geçen idrar kanalını sıkıştırır hem de ulaştığı büyüklük nedeniyle mesane çıkışını kapatır. Bu durum da hastanın idrar yaparken birçok sıkıntı yaşamasına neden olur. Erkekler yaşlandıkça ortaya çıkan prostat bezi büyümesi olarak da adlandırılan iyi huylu prostat büyümesi (BPH) günümüzde 50 ile 60 yaş arasındaki erkeklerin %50'sinden fazlasında, 80 yaşın üzerindeki erkeklerin ise %90'ından fazlasında görülebilir.

İşte o kritik 10 belirti!

Büyümüş bir prostat bezi, mesaneden idrar akışını engelleyebilir. Ayrıca mesane, idrar yolu veya böbrek sorunlarına da sebep olabilir. Prostat büyümesinin şu belirtilerine dikkat edilmelidir.

Sık veya acil idrara çıkma

Gece idrara çıkma

İdrar yaparken zorlanma

Zayıf idrar akışı

Kesik kesik idrar yapma

Mesaneyi tam boşaltamama

İdrar yolu enfeksiyonları

Mesanede taş oluşumu

Böbrek yetmezliği

İdrarın tam tıkanması ve idrarda kanama

Obezite iyi huylu prostat büyümesine de neden olabiliyor

Günümüzde hızla artan obezite birçok hastalığı da beraberinde getirmektedir. Bu hastalıklardan birisi de iyi huylu prostat büyümesidir. İyi huylu prostat büyümesi riskini artıran nedenler diğer nedenler de şunlardır;

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50 yaş ve üstü erkekler

Ailede iyi huylu prostat büyümesi öyküsü olan erkekler

Obezite, tip2 diyabet, kalp ve dolaşım hastalığı olan erkekler

Fiziksel egzersiz eksikliği olan erkekler

Akdeniz tarzı beslenme ve kilo kontrolü ile riski azaltın

Erkeklere özel olan prostat büyümesi ilerleyen yaşla birlikte doğal olarak büyümektedir. İyi huylu prostat büyümesini önlemenin kesin bir yolu bulunmamaktadır. Ancak yaşam şartlarında yapılan düzenleme, egzersiz, beden kitle endeksine uygun kiloda olmak, meyve ve sebzeler açısından zengin-dengeli Akdeniz usulü beslenme iyi huylu prostat büyüme riskini düşürmektedir. Birçok erkek, prostat büyümesinin prostat kanseri riskini artırdığını düşünmektedir. Ancak durum her zaman böyle değildir. Yani prostat kanseri riski, prostat büyümesi olan erkekler ile prostat büyümesi olmayan erkekler de hemen hemen aynı oranda görülmektedir.

Hastaya özel tedavi ile iyi huylu prostat büyümesi kontrol altına alınabiliyor

İyi huylu prostat büyümesi olan ve semptomları hafif olan hastalar senelik takip altında tutulur. Semptomları orta ve şiddetli olan veya iyi huylu prostat büyümesine bağlı olarak çeşitli komplikasyonlar gelişmiş hastaların ise tedavi edilmesi gerekir. İyi huylu prostat büyümesinin ilaç ve cerrahi olarak iki türlü tedavisi bulunmaktadır. İlaç tedavileri hastanın semptomlarının giderilmesine katkıda bulunur. Ancak ilerlemiş vakalarda iyi huylu prostat büyümesinin kesin ve kalıcı tedavisi cerrahi tedavi yöntemidir. Günümüzde prostat cerrahileri tamamen kapalı yani endoskopik yöntemlerle gerçekleştirilmektedir. Prostat dokusunun büyüklüğüne ve kişiye ait faktörlere göre prostatın lazer ile çıkarılması (ThuLEP- HOLEP), TUR-P veya REZUM (su buharı) yöntemlerinden birisi uygulanarak işlem gerçekleştirilir. İşlemden sonra hastalar bir veya iki günlük hastane yatışından sonra taburcu edilebilmektedir. İleri teknoloji yöntemleri kapsamında lazerle yapılan iyi huylu prostat büyümesi ameliyatından sonra hastalar kanama, idrar yolunda darlık ve ejakülasyonun bozulması gibi sorunlar minimum düzeyde yaşanmaktadır.