Prostat büyümesi tedavisinde kullanılan HoLEP İzmir’de anlatıldı

Prostat büyümesi tedavisi için geliştirilen ve son 10 yılda Avrupa ve Amerika’da yoğun bir şekilde kullanılan Holmium Lazer Enükleasyon Prostat (HoLEP) yönteminin daha yaygın kullanılması için Medical Park İzmir Hastanesi’nde bir kurs düzenlendi.

Ülkemizde yeni kullanılmaya başlanan Holmium Lazer Enükleasyon Prostat (HoLEP) yönteminin üroloji doktorları tarafından daha da yaygın kullanılması ve prostat büyümesindeki güncel tedavilerinden haberdar olmaları için Medical Park İzmir Hastanesi’nde kurs verildi. Doç. Dr. Murat Arslan yönetiminde, ESUT (Avrupa Üroloji Derneği) ve Endoüroloji Derneği destekleriyle gerçekleşen Türk Üroloji Akademisi HoLEP Kursu teorik oturumunda, güncel literatür ve kılavuzlar ışığında HoLEP cerrahisi ile ilgili konuşmalar gerçekleştirildi.

Prof. Dr. Erem Kaan Başok, Op. Dr. Serkan Akdemir ve Ankara’dan HoLEP konusunda uzman doktorların konuşmalarının ardından Doç. Dr. Murat Arslan tarafından yapılan canlı HoLEP vakaları üzerinden yöntem detaylı bir şekilde anlatıldı.

Türkiye genelinden 16 üroloji doktorun katıldığı kurs hakkında bilgi veren Doç. Dr. Murat Arslan, "Prostat tedavisinde Amerika ve Avrupa’da altın standart olan yöntem kursa katılan üroloji doktorlarına tüm detaylarıyla anlatıldı. Ameliyat olmuş hastaların sonuçları paylaşılarak HoLEP tedavisinin ne kadar etkili ve hastaya diğer yöntemlerden ne kadar az zararlı olduğu vurgulandı. HoLEP ameliyatlarının yapılan kurslarla Türkiye’de de yaygınlaşacak ve bu konuda bizler öncülük yapacağız. Yaptığımız kurs ve toplantıların Avrupa Üroloji Derneği ve Türk Üroloji Derneği tarafından desteklendiğini ve onaylandığını da vurgulamak isterim" dedi.

Batıda altın standart olarak kabul edilen HoLEP ameliyatında, hastanın idrar yaptığı kanaldan kapalı olarak girilerek, holmium laserle büyüyen prostat, kapsülünden ayrılarak çıkarılıyor. HoLEP yönteminde aynen açık ameliyatta olduğu gibi prostatın tamamı çıkarılıyor; ancak yöntemin kapalı olarak yapılması hastanın hemen ertesi gün evine gidebilmesi, çok rahat idrar yapması ve erkeklik üzerine zararının olmaması gibi avantajlar sağlıyor.