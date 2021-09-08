Promter şovu elinde patladı! Ali Babacan madara oldu!

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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, geçtiğimiz ay katıldığı bir televizyon programı sonrası yaptığı paylaşıma "Prompter kullanmadan soruları cevapladığım bir yayını daha geride bıraktık" notunu düşmüştü. Bu paylaşımla katıldığı program ve mitinglerde promter kullanmadığını iddia eden Babacan'ın şovu günler sonra elinde patladı.

Promterla konuşma yaptı

Babacan, 4 Eylül'de Sultanbeyli, 5 Eylül'de ise Avcılar'da ilçe başkanlık binasının açılışını gerçekleştirdi. Promterla konuşan liderlere gönderme yapan Babacan'ın ilçe binalarının açılışında promterla konuşma yaptığı görüldü. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Babacan sosyal medyada alay konusu oldu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, Babacan'ın önceki paylaşımıyla, promterla yaptığı görüntüyü bir araya koyarak alay etti.



