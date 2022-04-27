Prompter bozuldu, Meral Akşener error verdi
Her fırsatta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı prompter kullanması nedeniyle eleştiren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bakarak konuştuğu prompter arıza yapınca konuşmasını sürdüremedi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında konuşurken prompter bozuldu.
Konuşmasını sürdüremeyen Akşener, önündeki kağıttan okuyarak sözlerine devam etti.
Yaşanan arızanın düzeltilmesiyle konuşmasına prompterdan devam etti.
Prompter okuması alay konusu olmuştu
Geçtiğimiz yılın eylül ayında Akşener, prompter'dan okuyarak yaptığı yaklaşık bir dakikalık konuşmasını sosyal medya hesabından yayınlamıştı. Meral Akşener'in sürekli sağa sola bakarak yaptığı prompter okuması sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti. Akşener'in yayınladığı video alay konusu olmuştu.