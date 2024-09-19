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Ekonomi Promocity, sektörünün öncü firması olarak promosyon fuarında yerini aldı
Ekonomi

Promocity, sektörünün öncü firması olarak promosyon fuarında yerini aldı

Yeniakit Publisher
2024-09-19 14:20:00 -
Promocity, sektörünün öncü firması olarak promosyon fuarında yerini aldı

Sektörün öncü firmalarından olan Promocity Promosyon Ürünleri A.Ş sezon başlarken 36'ıncısı düzenlenen promosyon fuarında geniş ürün yelpazesi ile yerini aldı.

Promocity Promosyon Ürünleri A.Ş kurulduğu 2008 yılından bugüne sektörde büyümeye devam etmektedir. Zamanla çağın ihtiyaçlarına cevap vermeyi de ilke edinen firmamız kalem, defter, ajandanın yanısıra kutulu ürünlerle birlikte Powerbank , USB Bellek, Şarj Kabloları, Termos vb. ürünleri de portföyüne ekleyerek ülke ekonomisine katkı sağlamaktadır.

Promocity Promosyon Ürünleri A.Ş deneyimli personel kadrosu ile gerek yurt içi gerekse yurt dışı müşterilerine kaliteli hizmet anlayışı ile müşterilerinin taleplerini dün olduğu gibi bugün de karşılamaya hazır.

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