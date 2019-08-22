0553 313 94 23

Projeye karşı çıkanlara en iyi cevabı vatandaş verdi! 9 günde rekor rakam

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, geçtiğimiz günlerde açılan İstanbul-İzmir Otoyolu'ndan 9 günde 1 milyon 745 bin 614 aracın geçtiğini duyurdu.

22 Ağustos 2019 Perşembe 11:07
Projeye karşı çıkanlara en iyi cevabı vatandaş verdi! 9 günde rekor rakam

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Kurban Bayramı tatilinde hizmet vermeye başlayan İstanbul-İzmir otoyolundan 9 günde 1 milyon 745 bin 614 aracın geçiş yaptığını belirterek, “Yeni otoyol, garanti edilen miktarların yüzde 50 fazlasını geçmiş durumdadır. Böylece sırf muhalefet olmak için bu dev projeye karşı çıkanlara en iyi yanıtı vatandaşlarımız vermiş oldu” dedi. Ankara’da bir grup gazetecinin sorularını yanıtlayan Bakan Turhan, Kurban Bayramı tatilinde hizmete giren İstanbul-İzmir otoyoluna ilişkin ilk geçiş sayılarını açıkladı.

Tüm etaplar açıldı

Bakan Turhan, şu bilgileri verdi: “Osmangazi Köprüsü dahil İstanbul-İzmir otoyolunun ne kadar önemli bir ihtiyaç olduğunu Kurban Bayramı tatili boyunca vatandaşlarımız tarafından gördüğü ilgi sayesinde anlayabiliyoruz. Tüm etapları ile ilk defa Kurban Bayramı’nda kullanılan İstanbul-İzmir otoyolu, verilen garanti geçiş sayılarının dahi, yaklaşık üç katı kadar araç tarafından kullanıldı. Örneğin 9 gün boyunca sadece Osmangazi Köprüsü’nden 353 bin 739 araç geçti. Diğer kesimlerde de garanti edilen miktarların yüzde 50 fazlasını geçmiş durumdadır. Otoyolun tüm kesimlerinden ise ayrı ayrı olarak 9 günde geçen araç sayısı tam olarak 1 milyon 745 bin 614’ü buldu.”

Zaman tasarrufu 228 TL 

Son dönemde Yap İşlet Devret modeli ile yapılan İstanbul-İzmir otoyoluna yönelik haksız eleştiriler getirildiğini belirten Turhan, otoyolun sağlayacağı tasarrufla ilgili de şöyle konuştu: “Devlet yolunda gerçekleşen işletme hızları incelendiğinde hızların yer yer 15-20 km/saat seviyelerine kadar düştüğü, dolayısıyla kent geçişlerinde kesintisiz bir trafik akışının sağlanmasının mümkün olamadığı görülüyor. Yeni otoyolun kullanılması durumunda iş seyahatlerinde; bir otomobil için zaman tasarrufu tutarının 228 TL olacağı, akaryakıt tüketiminde tasarruf tutarının 76 TL olacağı, toplam zaman ve akaryakıt tasarruf tutarının 304 TL olacağı tahmin ediliyor. Otoyolun kullanılmasıyla CO2 emisyon salınımında otomobil başına 26 kg, tüm taşıt cinsleri itibariyle toplamda ise yıllık 375 bin ton azalma olacağı öngörülüyor.”

Bölgeye itici etken olacak

Projenin ekonomik ve sosyal faydalarına dikkat çeken Bakan Turhan, “Özellikle önümüzdeki yıllarda bu projenin ve diğer YİD modeli ile yapılan projelerin yararı çok daha iyi anlaşılacak. İstanbul-İzmir otoyolu projesi, vatandaşlarımızın en güvenli ve en hızlı şekilde seyahat etmesinin yanı sıra bölgenin ticari ve sanayisinin gelişmesinde de çok büyük itici etken olacak. Proje sayesinde yakın zamanda Yalova, Bursa, Balıkesir, Manisa illeri ile çevresindeki illerin sanayi ve ekonomisi önemli ölçüde büyüyecektir. Bölgeye yeni yatırımlar art arda yapılacaktır” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 11:07
  1. Yalova
  2. Manisa
  3. İzmir
  4. İstanbul
  5. Bursa
  6. Balıkesir
  7. Ankara
  8. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan

YORUM YAZ

  • munir mitismunir mitis21 dk önce
    BAYRAMDA BEDAVAYDI HERHALDE ONDANI DONT KNOW
  • müslümmüslüm22 dk önce
    Bayram haftası yoğunluğu olabilir. Acaba sayın bakan bu haftaki araç sayısını da açıklayabilirmi...
  • abdullahabdullah29 dk önce
    bunların tamamının AKPARTİ+MHP li vatandaşlar olduğunu mu zannediyor sunuz:)) en az 3/4 ü bu projelere karşı çıkanlar, başlarında da ciddiyet ve etik sorunlu adaletsiz Mahmet Tanal isimli vardır belki:)))
  • serdarserdar31 dk önce
    Yani haber de diyor ki bu parayı sayın ahalimiz kuzu kuzu ödedi.Ya dalga mı geçiyorsunuz insanlarla.Bir köprüden geçiş 110 tl olacak 400 km yola da 130-140 tl de otoban parası ödeyeceksiniz ve bunu da başarıymış diye sunacaksınız.Köprünün yapılmasına ,yolun yapılmasına denen bir şey yok.(yapım maliyet fiyatlarına diyebiliriz ancak) insanların kaz gibi yolunmasına karşıyım karşı olmayanlara da karşıyım.Zenginsen otobandan idebilirsin,köprüden geçebilirsin,gitmek istediğin yere daha rahat gitmeye hak kazanırsın fakirsen öl mü? Bu arada yaz tatilinde bayram tatilinde geçen araç sayısı34 günü kurtarıyor yılın geriye kalan günlerini ne yapacağız? Yılın her günü böyle mi olacak sanıyorsunuz? Tekrar ediyorum insanların kaz gibi yolunmasına sanki başarıymış gibi sunulması akıl alacak bir şey değildir.Bu işten birileri nemalanıyor ve birileri de göz yumuyor.Ey vatandaş kaz gibi yoldurtma kendini.
  • AliAli39 dk önce
    Otoyol çok güzel ("devletten bir kuruş çıkmadı ?!!?"), ama Yunanistan da olduğu gibi yıllarca ömür boyu (otoyol yapım şirketlerinin kredi aldıkları)küresel tefecilere ve otoyol yapım şirketlerine milletçe para kaptıracağız ayrıca otoyol ücreti çok çok pahalı !

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

TMO fındık alımlarında yedinci kez devrede
  1. TMO fındık alımlarında yedinci kez..
  2. Sakarya’da bir kişinin silahla..
  3. Gözaltına alınan zanlı kilitli..
  4. Palandöken: Milli servetimiz çöpe..
  5. ABD'li yetkililer, Johnson'ın..
  6. Başkan Sever, içme hattındaki arıza..
  7. Turkcell mağazaları fizy listeleriyle..
  8. Sakarya'dan 131 ülkeye otomotiv satışı
  9. Üreticiyi verimiyle umutlandıran..
  10. Başkan Hürriyet, “Büyük zaferin büyük..
  11. Konya SMMMO’da Staja Giriş Sınavına..
  12. Başkent'te uyuşturucu satıcılarına..
  13. Faiz belini büktü, sermaye artırımı..
  14. Çin’de facia! Toprak kayması sonucu: 8..
  15. Gülşehir’de kilitli parke taş ocağı..
  16. ESTA’nın inşa ettiği havalimanının..
  17. Büyükşehirden 167 kilometre yeni yol
  18. Arakanlı Müslümanlar Myanmar'a geri..
  19. Bizim Ev katılımcıları Anadolu..
  20. Başsavcılık sosyal medyadaki..
Pompeo açıkça duyurdu: O tarihten sonra kargaşa çıkacak
Pompeo açıkça duyurdu: O tarihten sonra kargaşa çıkacak
Bakan Soylu’dan Ahmet Davutoğlu ve Abdullah Gül hakkında bomba ifadeler!
Bakan Soylu’dan Ahmet Davutoğlu ve Abdullah Gül hakkında bomba ifadeler!
Davutoğlu'nun partisine geçen CHP'linin evine haciz geldi
Davutoğlu'nun partisine geçen CHP'linin evine haciz geldi
İBB'de FETÖ ve PKK'lılara gün doğdu! 40 bin kişi alınacak
İBB'de FETÖ ve PKK'lılara gün doğdu! 40 bin kişi alınacak
Millet İttifakı'nın adayı İYİ Parti'den istifa etti
Millet İttifakı'nın adayı İYİ Parti'den istifa etti

Günün Karikatürü

22 Ağustos 2019
İsmail Saymaz 'oh olsun' dedi... Ersoy Dede cevabı yapıştırdı
İsmail Saymaz 'oh olsun' dedi... Ersoy Dede cevabı yapıştırdı
Bomba ihbarı yapıyorum dedi ve açıkladı: Marmara Denizi'nin dibinde nükleer bomba faal
Bomba ihbarı yapıyorum dedi ve açıkladı: Marmara Denizi'nin dibinde nükleer bomba faal