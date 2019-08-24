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Proje onaylandı! 448 yıllık Sıbyan Mektebi kurtuluyor

Kırklareli'de bulunan 448 yıllık Sıbyan Mektebi, uzun yıllar boyunca onay çıkmaması nedeniyle restore edilemeyen Kırklareli'deki 448 yıllık Sıbyan Mektebi, onaylanan projeyle birlikte aslına uygun şekilde restore edilecek.

24 Ağustos 2019 Cumartesi 14:52
Proje onaylandı! 448 yıllık Sıbyan Mektebi kurtuluyor

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde Mimar Sinan'ın eseri olan Sokullu Mehmet Paşa Camii Külliyesi'nde yer alan 448 yıllık Sıbyan Mektebi için restorasyon kararı çıktı. Halihazırda Türk Kızılay'ın deposu olarak kullanılan mekteb, aslına uygun bir şekilde restore edilecek. Restorasyonun ardından Türk Kızılay Lüleburgaz Şube Merkezi olarak hizmet verecek tarihi eser, Kızılay'ın Türkiye'de hizmet verdiği ilk tarihi bina olma niteliği taşıyacak.

Osmanlı döneminde yaptığı sayısız eserle tüm dünyayı kendine hayran bırakan Mimar Sinan'ın ustalık döneminin eserlerinden biri olan Sokullu Mehmet Paşa Camii Külliyesi'ndeki Sıbyan Mektebi kurtuluyor. Uzun yıllar restorasyonuna onay çıkmayan ve halihazırda Türk Kızılay Lüleburgaz Şubesi'nin deposu olarak kullanılan tarihi bina için Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Kültür Varlıkları Koruma Kurulu'ndan restorasyon kararı çıktı.

Projesi onaylandı

Alınan bilgilere göre kurullardan çıkan karar sonrası Sıbyan Mektebi projesi çizilip onaylandı. Onaylanan projenin ardından Sıbyan Mektebi için ödenek çıkmasının ardından arkeologlar eşliğinde restorasyon çalışması başlayacak. 2020 yılı içerisinde başlaması planlanan restorasyon çalışmaları tamamlandıktan sonra tarihi bina Türk Kızılay'ına teslim edilecek.

Dekorasyonu Kızılay yapacak

Restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından ise devreye Türk Kızılay Genel Merkezi girecek. Bu kapsamda 450 yıllık tarihi yapının dokusuna zarar vermeden ve tarihi yapısına uygun mobilyalar Türk Kızılay'ı tarafından bina içerisine dekore edilecek.

"İlk tarihi bina olacak"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Türk Kızılay Lüleburgaz Şube Başkanı Mustafa Gamsız, "Bu bina Türk Kızılayı'nın Türkiye'de hizmet verdiği ilk bina olacak. Bu bir onur projesi. Böylesine tarihi değerlerimizin tekrar kazanılması bizi mutlu ediyor" diye konuştu.

Ustalık dönemi eseri

Sokullu Mehmet Paşa Camii Külliyesi'nin güneyine inşa edilen Sıbyan Mektebi, Osmanlı döneminde medrese eğitimi veriyordu. Yüzyıllar boyunca savaşlar, depremler ve felaketler görmesine rağmen ayakta kalan yapı günümüzde Türk Kızılay Lüleburgaz Şubesi'nin deposu olarak kullanıyor. Tek mekan olan ve geçmişte altında külliyenin tamamına su dağıtan bir şebekenin bulunduğu mekteb yeniden eski günlerine dönmek için gün sayıyor.

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Haber Tarihi: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 14:52
  1. Mimar Sinan
  2. Sokullu Mehmet Paşa Camii Külliyesi
  3. Sıbyan Mektebi
  4. Türk Kızılay
  5. Türk Kızılay Lüleburgaz Şube Merkezi
  6. Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesi
  7. Osmanlı
  8. Türk Kızılay Genel Merkezi
  9. Türk Kızılay Lüleburgaz Şube Başkanı Mustafa Gamsız
  10. Osmanlı dönemi

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