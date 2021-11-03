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Siyaset ‘Proje ittifakta’ derin çatlaklar! HDP'den Meral Akşener'e cevap
Siyaset

‘Proje ittifakta’ derin çatlaklar! HDP'den Meral Akşener'e cevap

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar "HDP'yi PKK'nın yanında konumlandırıyorum" diyen İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e cevap vererek; “İktidar ne kadar aciz ise HDP’ye iktidar diliyle saldıranlar da o kadar acizdir" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-11-03 14:55:00 -
‘Proje ittifakta’ derin çatlaklar! HDP'den Meral Akşener'e cevap

 Yeni Akit/Ankara 

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in HDP ile ilgili sözlerine karşılık vererek, "İktidar ne kadar aciz ise HDP’ye iktidar diliyle saldıranlar da o kadar acizdir." dedi.

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuştu.

“Sancar'dan Akşener'e hazımsızlık suçlaması"

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "HDP'yi PKK'nın yanında konumlandırıyorum" sözlerine yanıt veren Mithat Sancar’ın açıklamaları şöyle:

“HDP halkın içine, umut adresi olmaya, eşit ortak yaşam, demokratik gelecek ve özgürlük hedefine konumlanmıştır. Söyleyecek sözü anlatacak hikayesi kalmayanlar, eski düzenin yani bugünkü iktidarın güvenli gölgesine sığınıyorlar. Bu gölgenin güven sağlayacak gücü kalmamıştır. İktidarın gölgesi kurtarıcı olsaydı bu iktidarı kurtarırdı. Oysa iktidar her gün kaybediyor. Kim ki iktidara yaranmak amacıyla iktidarın sözlerine yanaşırsa iktidarın kaderini paylaşacaktır. Karanlık kuyuya düşeceklerdir. Çünkü çürüyeceklerdir, unutulacaktır. Halkın hafızası demokrasi, özgürlük, refah istiyor. İktidar ne kadar aciz ise HDP’ye iktidar diliyle saldıranlar da o kadar acizdir. Eğer yalan söyleyecekseniz bile karşıdakine güven vermeyi yaratarak yapın bunu. HDP şuradadır, buraya konumlanmıştır demek üretecek söz bulamamak, kendisine söylenen itirazları, eleştirileri hazmedememek demektir.”

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