‘Proje ittifak’ tel tel dökülüyor! CHP’nin emrindeki anketçiden Meral Akşener’e uyarı

2017 yılında yapılan referandunda, "evet" sonucu çıkarsa şirketi kapatacağını iddia edip, sandıktan "evet" çıktıktan sonra ise yapılan itirazları bahane ederek, "İtirazlar sonucu 'evet' değişmez ise hiç kıvırmadan şirketimi kapatacağım. Onursuzluk bana yakışmaz." sözleri ile kendisini "onursuz" ilan eden Avrasya Araştırma'nın sahibi Kemal Özkiraz’dan İP Genel Başkanı Meral Akşener’e ilginç bir uyarı geldi.

İYİ Parti'nin oy oranlarıyla ilgili ilginç bir tespit yapan Özkiraz, partinin oylarında durgunluk yaşandığını belirterek Akşener'e çağrıda bulundu.

Kemal Özkiraz'ın İYİ Parti ile ilgili paylaşımları şöyle:

İyi parti son 2-3 aydır durgunluk donemindeydi. Gördüğüm anketler ve gözlemlerime göre düşüşe geçecek. Merkezden uzak kalma görüntüsü ve Dindar seçmene hitap etme çabası tabanda yanlış anlaşılıyor ve 2 yılda inşaa edilen güven (akp ile ile iş tutmaz algısı) kırılıyor.

İyi parti AKP'nin oy kaybı yaşadığı dönemin söylemlerini kullanmaya başladı. O söylem Erdoğan'a kazandıran değil, Erdoğan'ın merkezden, MHP'nin de laiklikten uzaklaşmasına sebep olan söylemdi ve aslında İyi partiye ihtiyaç duyulmasına sebep olan buydu.

İyi parti o dilden kaçanlar tarafından kuruldu ve desteklendi. Şimdi iyi parti kendisini doğuran hataları yapıyor. Çok uzun süren "rakibin konfor alanına girmeme" akılciligindan uzaklaşıyor. Acilen 3 ay önceki Meral Aksener ve İyi parti geri dönmeli.