Proje İmam Hatip Ortaokullarına büyük ilgi var

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü’ne bağlı olarak faaliyet yürüten Fen ve Sosyal Bilimler Proje İmam Hatip Liseleri’nin bünyesinde bulunan İmam Hatip Ortaokullarına öğrenci kabulüne yönelik düzenlenen “5.Sınıf Öğrenci Seçme Sınavları” başladı. Ülke genelinde yüzlerce İmam Hatip Okulu’nda düzenlenen sınavlara, belirlenen kontenjanların katbekat üzerinde adayın başvuru yaptığı öğrenildi. Kesintisiz temel eğitimin 8 yıla çıkarıldığı 28 Şubat Post modern darbe döneminde tamamen kapatılan ve 4+4+4 sistemiyle 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı’ndan itibaren yeniden açılıp ihya edilen İmam Hatip Ortaokulları’nın sayısı ise, yoğun talebe paralel olarak her geçen gün artıyor.

İmam Hatip Ortaokulları 10 yılda yeniden toparlandı

2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı başı itibariyle Türkiye’deki tüm ortaokul öğrencilerinin sayısı 5 milyon 121 bin 124’ü buldu. İmam Hatip Ortaokulu öğrenci sayısı 710 bin 264. İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinin tüm okullar içindeki oranı ise 13,87.

Proje İHO'lar göz dolduruyor

Mevcut 3 bin 451 İmam Hatip Ortaokulu arasında, sınavla öğrenci alan ve Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulları bünyesinde bulunan Proje İmam Hatip Ortaokulları ise, son dönemlerdeki başarıları ve öğrenci ve velilerin yoğun ilgisi ile dikkatleri üzerine topluyor.

Yoğun taleplerden dolayı Kaymakamlık oluru ile sınav yapan Proje İmam Hatip Ortaokulları, akademik başarı seviyesi yüksek öğrencileri bünyesinde barındırırken; ilkeli, manevi değerlerine bağlı ve ahlaklı nesiller yetiştirmeyi hedefliyor.

Fen ve Sosyal Bilimler alanındaki derslerle birlikte Temel İslam Bilimleri'ne ait derslerin de okutulduğu, Yabancı dil eğitimlerinin (İngilizce ve Arapça) profesyonel bir ekip tarafından verildiği, alanında uzman eğitimci kadrosunu bünyesinde barındıran Proje İHO’lara öğrenci alımı için yapılan kayıt kabul sınavları ise her yıl mayıs ayı içerisinde gerçekleştiriliyor.

Bu okullardan bir tanesi de İstanbul Küçükçekmece’de bulunan Şehit Mehmet Güder Anadolu İmam Hatip Lisesi. 15 Temmuz’da FETÖ’den alınan bir binada eğitim veren ve lise kısmında Türkiye’de ilk ve tek olarak Çince Hazırlık Projesi uygulayan okulun bünyesinde bulunan İmam Hatip Ortaokulu ise, başarıları ve velilerin yoğun ilgisi ile dikkat çekiyor. 21 Mayıs Pazar günü düzenlenen 5. Sınıf Kayıt Kabul Sınavı için belirlenen 72 kişilik kontenjana 500’e yakın başvurunun olması, Proje İHO’lara gösterilen ilginin de nişanesi oldu.

Proje İHO’larda 24 kişilik ferah ve nezih sınıflarda akademik eğitimlerini sürdüren öğrencilerin; sportif, kültürel ve sanatsal faaliyetlerle kendilerini geliştirmesi sağlanırken; konferanslar, seminerler, kurs ve yarışmalarla da zihin dünyaları aydınlatılıyor.

İlgi her geçen gün artıyor

İHL’lerin her geçen gün yükselen değeri ile ilgili Akit’e özel açıklamalarda bulunan MEB Din Öğretimi Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül, “İmam Hatip Okullarımızda etkin öğrenme ve sürekli rehberlik eşliğinde çocuklarımızı ihya ederken, onlar için mutlu ve huzurlu bir gelecek inşa etmeyi hedefliyoruz. Okuyan, düşünen, araştıran, yorumlayan, sorgulayan, yapıcı, üretken, bilgi ve hikmetin yolunda giden öğrencilerin eğitim gördüğü okullarımıza ilgi her geçen gün katlanarak artıyor” ifadelerini kullanırken, ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Abdullah Ceylan da, “Liselerimiz gibi İmam Hatip Ortaokullarımız da bizim gözbebeğimiz. 28 Şubat döneminde kapısına kilit vurulan bu okullar, son 10 senedir milletimizin yoğun teveccühüne mazhar oldu. Sınavla öğrenci alan Proje İHO’lara veli ve öğrencilerin yoğun ilgisi ise bizleri gururlandırıyor. Bu güzide okullarımızın ve öğrencilerimizin her daim destekçisi olacağımızı ifade ediyor, tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum” dedi.