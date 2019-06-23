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Programın startını Başkan Erdoğan vermişti! Öğrencilere yaz tatilinde 2 bin 829 lira

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından startı verilen, açık öğretim, yüksek lisans ve doktora öğrencileri hariç, 18 yaşını tamamlamış ön lisans (2 yıllık) ve lisans (4 yıllık) öğrencilerinin katılabileceği program bu yaz başlayacak. 3 ay üzerinden değerlendirilen program kapsamında öğrencilere toplam 2 bin 829 lira ücret ödenecek.

23 Haziran 2019 Pazar 18:20
Programın startını Başkan Erdoğan vermişti! Öğrencilere yaz tatilinde 2 bin 829 lira

Geçtiğimiz aylarda Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren düzenlemeyle, üniversiteli öğrencilere yaz döneminde 3 ay boyunca asgari ücretle çalışabilme hakkı tanınmıştı. Buna göre Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında 5 yılda 500 bin öğrenci istihdam edecek. Üniversiteli gençler programa katılarak hem deneyim kazanacak hem de günlük 67 lira alacak.

En fazla 3 ay çalışılcak

Güneş'te yer alan habere göre, sosyal çalışma programının ilki bu yaz başlayacak. Açık öğretim, yüksek lisans ve doktora öğrencileri hariç, 18 yaşını tamamlamış ön lisans (2 yıllık) ve lisans (4 yıllık) öğrencileri programa katılabilecek. Öğrenciler en fazla 3 ay çalışabilecek. Bu aylar haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül. Uygulama süresinde, dersleri devam eden, zorunlu staj yapan veya bir işte çalışan öğrenciler programdan yararlanamayacak.

Günde 7,5 saat

Öğrenciler kültürel mirasın korunması, kütüphanelerin bakımı, kamu kurumlarının kültürel ve spor hizmetlerinin desteklenmesi gibi programlarda çalışacak. Öğrencilerin kendilerine zaman ayırmaları için programlar haftada 3 günle sınırlı olacak. Günlük çalışma süresi ise 7,5 saat. Bir öğrenci programdan bir yaz döneminde en fazla 42 gün yararlanabilecek. 5 gün ücretsiz izin yapılabilecek.

3 programa kadar başvuru

Programa İŞKUR'un 'esube.iskur. gov.tr' adresinden başvurulacak. Öğrenciler, il sınırı olmaksızın 3 programa kadar başvuru yapabilecek. Katılımcılar başvuru tercih sıralarına bakılmaksızın kurayla belirlenecek. Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan alınan burs veya kredilerde program süresince bir kesinti yapılmayacak.

Ödemeler net asgari ücret üzerinden

Program kapsamında öğrencilere, net asgari ücret (2 bin 20 lira) üzerinden günlük ödeme yapılacak. Böylece öğrenciler günlük 67 lira 35 kuruş alacak. Haftada 3 günden ayda 12 gün programa katılan öğrenciye aylık 808 lira verilecek. Yaz boyunca 42 gün programa katılan bir öğrenci toplam 2 bin 829 lira ücret alacak. Ayrıca gençler, çalıştıkları günlerde emekliliğesayılacak şekilde uzun vadeli sigortalı gösterilecek.

 

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Haber Tarihi: 23 Haziran 2019 Pazar 18:20
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  3. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)
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