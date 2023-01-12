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Gündem Programda olay iddia! Cinler, yapay zekaya etki ediyor
Gündem

Programda olay iddia! Cinler, yapay zekaya etki ediyor

Televizyon program sunucusu Ertan Özyiğit’in Youtube kanalında sosyal medyada büyü tacirleri konusu tartışılırken olay bir iddia ortaya atıldı. Özşener ve programın konuğu Volkan Kemal Ergenekon, yapay zekanın cinler tarafından yönetilebildiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2023-01-12 14:22:00 -

Araştırmacı yazar Yiğit Özşener’in, dünkü konuğu Yazar Volkan Kemal Ergenekon’du. Ergenekon’la sosyal medyanın insanlar üzerinde etkileri konuşulurken olay bir iddia ortaya atıldı. Özşener’in “cinlerin başka boyuttan yapay zeka üzerine etkisi olur mu? söylemi, Kemal Ergenekon tarafından desteklendi.

Cinler yapay zekaya etki edebilir

Volkan Kemal Ergenekon, Özşener’,in, “Başka bir boyuttan varlıklar, sosyal medyayı yani dijitalizmi kullanarak insanlara bulaşabilir mi? Yani yapay zekaya cinler etki edebilir mi?  sorusuna Ergenekon, “Tabi edebiliyor” cevabını verdi.

Olayın gerçekliği üzerine açıklama yapan Volkan Kemal Ergenekon, “Bir diş doktorunun, astral seyahat yaptığını söylerken “böyle şeyler gerçek mi değil mi? Görmek çok kolay gelin, görün.” İfadelerini kullandı.

Çocuklarınızı Netflix'den uzak tutun

Ayrıca Netflix gibi dizi/film platformlarının çocuklar üzerinde büyük etkisi olduğunu söyleyen Ergenekon, ebeveynleri uyararak çocukların bu gibi oluşumlardan uzak tutulması gerektiğini söyledi.

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