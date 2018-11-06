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Profesyonel yeteneklerinizi daha çok kullanın

İyi olduğunuz hatta profesyonel olduğunuz konularda kendinizi ifade etmekten çekinmeyin! Kendinize güvenin! Nasıl mı? İşte size 4 tane öneri...

06 Kasım 2018 Salı 22:56
Profesyonel yeteneklerinizi daha çok kullanın

GÖRÜNÜR OLUN

Yetenekler kullanılmayınca geriler. O yüzden sürekli bu yönlerinizi kırbaçlamanız gerekebilir. Yeteneklerinizi ortaya dökmekten çekinmeyin. Zihin yapınızın ve karakterinizin bir parçası olan yeteneklerinizi iş hayatında daha aktif kullanmak isteğinizi talep etmeniz sizi daha başarılı günlere taşıyabilir.

YETENEĞİNİZİ FARK ETTİRİN

İnsanların çoğu odak noktası olmaktan sıkılırlar. Gözlerin üzerinde olması demek daha çok stres ve daha çok hata demek olabilir. Ama yetenekleriniz size işte bu anlarda yardımcı olmak için beklerler. Kendinize güvenin ve yeteneklerinizi sunmak için sahneye atlayın.

DENEYİMLERİNİZİ ARTIRIN

Yetenekleriniz kullandıkça ve üzerlerine gittikçe bir çelik gibi parlayacaktır. İş hayatında başarı tecrübeler edinmekten ve hatalardan ders çıkarmaktan geçer. Deneyimleriniz arttıkça göreceksiniz ki yeteneklerinizi daha rahat ve doğal olarak kullanabiliyorsunuz

ONAY BEKLEMEYİN

Yaptığınız her iş için onay beklemek bir süre sonra kişisel güven eksikliğine ve tembelliğe yol açabilir. Kendi onayınızı kendiniz verin ve arkasında sağlam durun. Unutmayın kendine güvenli olabilmek ve her koşulda kurallar koyabilmek de bir yetenektir.

 

Haber Tarihi: 06 Kasım 2018 Salı 22:56
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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