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Profesyonel orduya geçiş hızlandırılmalı

Askerlik süresinin uzunluğunun gençleri olumsuz yönde etkilediğini belirten Adaleti Savunanlar Stratejik Araştırmalar Merkezi Derneği (ASSAM) Genel Başkan Yardımcısı Emekli Albay Ersan Ergür, “Türkiye’de askerliğin zorunlu olmasından kaynaklanan gençlerin hayata atılmasında çok ciddi engel teşkil ediyor. Bu sürenin uzun olması gençleri olumsuz yönde etkiliyor, askerlikten soğutuyor. Askerlik süresinin kısaltılması yönünde bir adımın atılması için öncelikli olarak profesyonel askerliğe geçilmesi için atılması lazım" dedi.

09 Aralık 2018 Pazar 12:13
Profesyonel orduya geçiş hızlandırılmalı

Resul Ekrem Şahan  Ankara

Askerlik sistemini profesyonelleştirme hedefi kapsamında bir dizi yeni düzenlemenin hayata geçirilmesi planlanıyor. Hali hazırda 12 ay olan uzun dönem askerlik süresinin 9 aya düşürülmesi bekleniyor. Adaleti Savunanlar Stratejik Araştırmalar Merkezi Derneği (ASSAM) Genel Başkan Yardımcısı Emekli Albay Ersan Ergür, askerlik süresinin kısalması yönünde atılan adımı olumlu olduğunu belirterek, “Türkiye’de askerliğin zorunlu olmasından kaynaklanan gençlerin hayata atılmasında çok ciddi engel teşkil ediyor. Bu sürenin uzun olması gençleri olumsuz yönde etkiliyor, askerlikten soğutuyor. Askerlik süresinin kısaltılması yönünde bir adımın atılması için öncelikli olarak profesyonel askerliğe geçilmesi için atılması lazım. Eğer profesyonel orduya geçiş hızlandırılmazsa askerlik süresinin kısalması Türk ordusunun cephede muhabere gücünü zayıflatacak ve tecrübesini olumsuz yönde etkileyecektir” değerlendirmesinde bulundu.

TSK profesyonel olmalı

Emekli Jandarma Komando Kıdemli Yüzbaşı Bülent Demir de, “Türk Silahlı Kuvvetleri’nde 17 yıl üniforma giydim. Komando yüzbaşı olarak terörle mücadele eden birliklere komutanlık yaptım. Askerlik tamamen profesyonel olmalı. Profesyonel olmayan ordunun bedelini millet ödüyor. Hem can, hem kan, hem para kaybediyoruz. Bu yanlıştır. 21 gün ‘Paralı Askerlik’ yanlıştır. 21 günde karpuz bile yetişmez! Mecburi askerlik de yanlıştır. Süresi ne olursa olsun mecburi olması uygun değildir. Randımanlı olmuyor, olamıyor. Gençlerimiz kışlalarda gün sayıyor. Askerlik tamamen profesyonel ve gönüllülük esasına göre yapılmalı. Ama profesyonel bir askere de ona göre kaliteli bir ücret verilmelidir. Bu askerlik meselesi istikbalimiz ve istiklalimiz için çok önemli bir konu” dedi.

Haber Tarihi: 09 Aralık 2018 Pazar 12:13
  1. Ankara
  2. Adaleti Savunanlar Stratejik Araştırmalar Merkezi Derneği (ASSAM) Genel Başkan Yardımcısı Emekli Albay Ersan Ergür
  3. Adaleti Savunanlar Stratejik Araştırmalar Merkezi Derneği (ASSAM)
  4. Türk ordusu
  5. Askerlik sistemi
  6. Emekli Jandarma Komando Kıdemli Yüzbaşı Bülent Demir
  7. Paralı Askerlik
  8. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)

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