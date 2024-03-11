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Gündem Profesörden “Bağdat Caddesi” uyarısı! “Sakın çocukları sokmayın”
Gündem

Profesörden “Bağdat Caddesi” uyarısı! “Sakın çocukları sokmayın”

Yeniakit Publisher
2024-03-11 12:28:00 -
Profesörden "Bağdat Caddesi" uyarısı! "Sakın çocukları sokmayın"

Hava kirliliğinin riskli boyutlara ulaştığını vurgulayan Prof. Dr. Selahattin İncecik, özellikle trafiğin yoğun olduğu bölgelerde dikkat edilmesi gerektiğini söyleyerek, “Sırf NO2'ye maruz kalmamaları için Bağdat Caddesi'nde küçük çocukların yürütülmemesi lazım” dedi.

Milyonlarca insanın yaşadığı İstanbul'da, yaşam alanlarının daralması ve araç sayısının günden güne artışı ile hava kirliliği had safhada. Bu durum birçok hastalığın da habercisi durumuna gelirken, Uluslararası Hava Kirliliğini Önleme ve Çevre Koruma Birliği (IUAPPA) Başkanı Prof. Dr. Selahattin İncecik TRT Haber'de konuya ilişkin önemli mesajlar verdi.

İstanbul’daki en riskli yerlere değinen İncecik, “Trafik yoğunluğunun görüldüğü her nokta riskli. İnsanlar Bağdat Caddesi’nin her iki tarafında yürüyorlar. Ortada yoğun bir araç trafiği var. Orada ne dizel ne de benzinli araçlara bir sınırlama getiriliyor. İnsanlar yürürken bu emisyonlara, bu kirleticilere maruz kalıyor. Farkında olmadan hastalanıyorlar. Sırf NO2'ye maruz kalmamaları için Bağdat Caddesi'nde küçük çocukların yürütülmemesi lazım.” dedi.

Prof. Dr. İncecik’in yüksek ölçüde kirleticinin duraklarda insanlar tarafından solunduğunu belirterek, “Uzun yıllardır öğrencilerime hep ‘Otobüs duraklarında maskesiz durmayın, beklemeyin’ derdim. Çünkü duraklarda özellikle de kalkışlarda çok büyük oranda siyah duman çıkıyor. Orada oturanların bunu almaları kaçınılmaz. Bu son derece zararlı bir şey. Mutlaka maske takılmalı” dedi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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