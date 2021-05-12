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Aktüel Profesör Tezok Caddesi sil baştan yenileniyor
Aktüel

Profesör Tezok Caddesi sil baştan yenileniyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi, yıllardır yoğun kullanımından dolayı deforme olan Yıldırım ilçesindeki Profesör Tezok Caddesi’ni baştan sona yeniliyor. Kurumların eş zamanlı çalışmasıyla tüm altyapı çalışmalarının bitirildiği cadde, yıllar sonra modern görünüme kavuşacak.

Yeniakit Publisher
2021-05-12 19:09:00 -
Profesör Tezok Caddesi sil baştan yenileniyor

Bursa’da rahat ve konforlu ulaşımın, şehrin her bir noktasına yayılması amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyesi, Yıldırım ilçesinde yaya ve araç trafiği bakımından yoğun bir şekilde kullanılan Profesör Tezok Caddesi’nde de çalışmalara başladı. Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından 1100 metre freze ve 12 metre yol genişliği çalışmalarının yapıldığı bölgede, toplam 18 araç ve 26 Büyükşehir Belediyesi personeli gece gündüz demeden yoğun mesai harcıyor. Tüm altyapı kurumlarının eş zamanlı çalışmalarını başlatarak bitirdiği caddede, kazıma ve temizlik işlemlerinin ardından asfalt baştan sona yenilenecek. Yıllardır yoğun kullanımından dolayı deforme olan Profesör Tezok Caddesi, kısa sürede modern görünüme kavuşacak.

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