Bilimler Tarihi alanında dünyanın sayılı otoritelerinden birisi olan ve 27 dili çok iyi derecede bilen Profesör Fuat Sezgin Hoca vefat etti.



İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı Yönetim Kurulu ve Mütevelli Heyeti Başkanı Mecit Çetinkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İslam Bilim Tarihi Araştırmacısı Prof. Dr. Sezgin'in sağlık sorunları nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiğini söyledi.

FATİH CAMİİ'NDE CENAZE TÖRENİ DÜZENLENECEK

İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı Yönetim Kurulu ve Mütevelli Heyeti Başkanı Mecit Çetinkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sezgin'in Süleymaniye Camisi'nde yapılacağı duyurulan cenaze töreninin, Fatih Camisi'ne alındığını söyledi.

Çetinkaya, şu bilgileri verdi:

"Prof. Dr. Fuat Sezgin’in cenazesi yarın öğle namazını müteakip Fatih Camisi'nden kaldırılacak. Cenazenin, kendisinin öncülüğünde kurulan ve üstün nitelikli eserler ortaya koyan İstanbul İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi’nin yanında defnedilmesi için gerekli işlemlere başlanmıştır."