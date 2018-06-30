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Profesör Fuat Sezgin Hoca vefat etti

Bilimler Tarihi alanında dünyanın sayılı otoritelerinden birisi olan Profesör Fuat Sezgin Hoca vefat etti.

30 Haziran 2018 Cumartesi 10:16
Profesör Fuat Sezgin Hoca vefat etti

Bilimler Tarihi alanında dünyanın sayılı otoritelerinden birisi olan ve 27 dili çok iyi derecede bilen Profesör Fuat Sezgin Hoca vefat etti. 

İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı Yönetim Kurulu ve Mütevelli Heyeti Başkanı Mecit Çetinkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İslam Bilim Tarihi Araştırmacısı Prof. Dr. Sezgin'in sağlık sorunları nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiğini söyledi.

FATİH CAMİİ'NDE CENAZE TÖRENİ DÜZENLENECEK

İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı Yönetim Kurulu ve Mütevelli Heyeti Başkanı Mecit Çetinkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sezgin'in Süleymaniye Camisi'nde yapılacağı duyurulan cenaze töreninin, Fatih Camisi'ne alındığını söyledi.

Çetinkaya, şu bilgileri verdi:

"Prof. Dr. Fuat Sezgin’in cenazesi yarın öğle namazını müteakip Fatih Camisi'nden kaldırılacak. Cenazenin, kendisinin öncülüğünde kurulan ve üstün nitelikli eserler ortaya koyan İstanbul İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi’nin yanında defnedilmesi için gerekli işlemlere başlanmıştır."

Haber Tarihi: 30 Haziran 2018 Cumartesi 10:16
  1. İstanbul
  2. Profesör Fuat Sezgin Hoca

YORUM YAZ

  • MuzafferMuzaffer5 sa önce
    Mekanı cennet olur inşaAllah. 1960 darbesinde cuntacılar tarafından Türkiye' den kovulmuş çok değerli bilim adamı. Allah rahmet eylesin.
  • Güngör Güngör 4 sa önce
    Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun
  • Celil YAĞMUROĞLUCelil YAĞMUROĞLU5 sa önce
    Türkiye gerçekten çok büyük bir bilim adamını kayıb etti değerli yazılarını mutabaa ederdim beni çok sevindiren yazılarından biri Siyonist colombodan önce Amerika kıstasını keşif etmişler ..Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun nur içinde yatsın..
  • Allah rahmet eylesinAllah rahmet eylesin5 sa önce
    Adnan menderesi katleden Hacli Sion köpeklerin magdur ettiklerinden biri..
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