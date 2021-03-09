Profesör, doçent, doktor öğretim üyesi alım şartları neler? Öğretim görevlisi nasıl olunur?

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, üniversitelerde profesör, doçent ve doktor öğretim üyesi alım ilanlarında başvuru koşulu olarak adayların lisansüstü tez veya uzmanlık tezi adlarının bir kısmı veya tamamı yazılamayacak, ilanda sadece belirli bir adayı tanımlayan özel şartlara da yer verilemeyecek. MYO’larda öğretim üyesi (Prof. Dr., Doç. Dr., Yrd. Doç. Dr.) olarak çalışan akademik personellerin genel olarak Fakülte kadrolarına geçmek için çaba sarf etmeleridir. Bu durum doktora bitirmiş veya bitirme durumunda bulunan öğretim görevlileri için de geçerlidir.

Öğretim görevlisi nasıl olunur?

Öğretim görevlisi olmak için lisans mezuniyetinin ardından Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına (ALES) girme koşulu bulunmaktadır. ALES sınavında başarılı olma akabinde görev alınmak istenilen üniversite tarafından düzenlenen sözlü mülakata girilir. Öğretim görevlisi kadrosuna yapılan başvurular "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen ya da Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" doğrultusunda yapılmaktadır.

Öğretim görevlisi alım süreci nasıl olacağı da merak edilmekte. Ön lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlere başvuracak öğretim görevlisi adaylarında en az tezli yüksek lisans mezunu olmak veya lisans mezunu olmak ve belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübeli olmak şartları aranmaktadır.

Öğretim görevlisi ALES puanı kaç?

Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen «merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan» veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak şartı vardır.

Meslek yüksekokullarında ön değerlendirme aşamasında ALES puanının %70’i ve lisans mezuniyet notunun %30’u dikkate alınarak müracaat eden adaylar arasından ilan edilen kadro sayısının on katına kadar aday, sınav jürisi tarafından en yüksek puandan başlayarak sıralanır.

Son değerlendirme aşamasında ise ALES notunun %35’i, lisans mezuniyet notunun %30’u ve giriş sınavı notunun %35’i hesaplanarak ilan edilen kadro sayısı kadar aday, başarı sırasına göre belirlenir. Değerlendirme puanı 65 puanın altında olanlar sınavlarda başarısız sayılır.