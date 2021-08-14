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Gündem Prof.Dr.Mehmet Görmez’den Altındağ açıklaması: Müslüman, kendisine sığınanın emniyet bulduğu kimsedir
Gündem

Prof.Dr.Mehmet Görmez’den Altındağ açıklaması: Müslüman, kendisine sığınanın emniyet bulduğu kimsedir

Altındağ’da yaşanan ırkçı saldırıların yankısı sürerken sağduyulu bir açıklama da Diyanet İşleri eski başkanı Mehmet Görmez’den geldi.

Yeniakit Publisher
2021-08-14 21:46:00 - 2021-08-14 22:00:54
Prof.Dr.Mehmet Görmez’den Altındağ açıklaması: Müslüman, kendisine sığınanın emniyet bulduğu kimsedir

Prof. Dr. Mehmet Görmez sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Müslümanları kardeşlik bilinciyle hareket etmeye davet etti.

Görmez: “Müslüman, kendisine sığınanın emniyet bulduğu kimsedir. Gün, tarih boyunca mazlumlara kucak açan bir millet olarak bütün nefret söylemlerine karşı vicdan ve merhameti kuşanma günüdür.  Gün, topraklarımıza sığınmış, gönüllerimize hicret etmiş mazlumlara sahip çıkma günüdür.” diye yazdı.

Ankara Altındağ’da yaşanan ırkçı saldırıları, siyasilerin kullandığı nefret dilinden ayırmak mümkün olmazken, sağduyuya davet eden siyasilerin, sanatçıların, akademisyenlerin vb. sayısı bir elin parmaklarını geçmiyor. Sözde sanatçı ve ülkenin münevverleri de ırkçılığın getirmiş olduğu sonuçlar karşısında sessizliğe gark olmuş durumda. 

Irkçı nefretin dalga dalga köpürtüldüğü şu sıralarda kardeşlik bilincini hatırlatan Görmez, geçtiğimiz yıl Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde canice bir saldırıyla hayatını kaybeden Suriyeli Emani Al-Rahmun ve 11 aylık oğlu Halaf Al-Rahmun’un cenaze töreninde de vicdanlara seslenmişti.

Görmez, "Bize ne oldu ki zalimlerin, zulmün yaraladığı mazlumun zalimi olduk. Bize ne oldu ki, biz vicdanımıza ve merhametimize sığınan bebeğin katili olduk. Bunun üzerinde hepimiz düşünmeliyiz… Öldürülen Suriyeli anne mi mülteci, yoksa vicdanlarımız mı mülteci?” hatırlatmasında bulunmuştu.

 

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Yorumlar

Oğuzhan Öztürk

CHP ve İP in yaptığı tahrikler ülke geneline yayılırsa Suriyeli değil Müslüman kanı akar. Ermeni soykırımı suçlaması Türkiyeye yetmiyormuş gibi birde MÜSLÜMAN SOYKIRIMI suçlaması ile mi karşılaşacağız? Bu millet bunu kaldıramaz. Dünyada ayıplanan millet oluruz. Bize barbar dedikleri yetmiyormuş gibi birde soykırımcı millet olarak mı anılacağız. Bu milletin tarihine bu kara lekeyi sürmeye kimsenin hakkı yok. CHP ve İP li ırkçı kafatasçılar gençleri rahat bırakın!
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Vatandaş

Bu nasıl insanlık. Endülüs yahudisine, Polonyalilara bile kapısını açan bu millete ne oldu? Nerde bize sığınanı emanet olarak gören medeniyetimiz? Vah vah vah. Ağlanacak duruma düşmüşüz...
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