Prof.Dr.Mehmet Görmez’den Altındağ açıklaması: Müslüman, kendisine sığınanın emniyet bulduğu kimsedir

Prof. Dr. Mehmet Görmez sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Müslümanları kardeşlik bilinciyle hareket etmeye davet etti.

Görmez: “Müslüman, kendisine sığınanın emniyet bulduğu kimsedir. Gün, tarih boyunca mazlumlara kucak açan bir millet olarak bütün nefret söylemlerine karşı vicdan ve merhameti kuşanma günüdür. Gün, topraklarımıza sığınmış, gönüllerimize hicret etmiş mazlumlara sahip çıkma günüdür.” diye yazdı.

Ankara Altındağ’da yaşanan ırkçı saldırıları, siyasilerin kullandığı nefret dilinden ayırmak mümkün olmazken, sağduyuya davet eden siyasilerin, sanatçıların, akademisyenlerin vb. sayısı bir elin parmaklarını geçmiyor. Sözde sanatçı ve ülkenin münevverleri de ırkçılığın getirmiş olduğu sonuçlar karşısında sessizliğe gark olmuş durumda.

Irkçı nefretin dalga dalga köpürtüldüğü şu sıralarda kardeşlik bilincini hatırlatan Görmez, geçtiğimiz yıl Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde canice bir saldırıyla hayatını kaybeden Suriyeli Emani Al-Rahmun ve 11 aylık oğlu Halaf Al-Rahmun’un cenaze töreninde de vicdanlara seslenmişti.

Görmez, "Bize ne oldu ki zalimlerin, zulmün yaraladığı mazlumun zalimi olduk. Bize ne oldu ki, biz vicdanımıza ve merhametimize sığınan bebeğin katili olduk. Bunun üzerinde hepimiz düşünmeliyiz… Öldürülen Suriyeli anne mi mülteci, yoksa vicdanlarımız mı mülteci?” hatırlatmasında bulunmuştu.