Prof.Dr. Arif Ersoy ebediyete yürüdü
Milli Görüş partilerinde uzun yıllar görev yapan, Çorum’da 1994 ve 2002 yılları arasında belediye başkanlığı görevini yürüten Prof.Dr. Arif Ersoy hayatını kaybetti.
Ankara’da tedavi gördüğü özel bir hastanede kalp yetmezliğinden dün akşam hayatını kaybeden Arif Ersoy’un cenazesi, bugün Çorum’da defnedilecek. Milli Görüş lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hoca ile önemli çalışmalar yürüten Ersoy, Mayıs 1999 ve Haziran 2002 tarihleri arasında da Avrupa Konseyi Mahalli İdareler Meclisi Üyeliği de yapmıştı. İktisat profesörü olan Ersoy, 72 yaşındaydı.