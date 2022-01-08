Prof. Yaşar Hacısalihoğlu: 1 litre benzin Hollanda'da 1.96 Euro, Türkiye'de 0.89 euro
Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu, Türkiye'de kur artışı nedeniyle benzine zam yapılmasına rağmen, Türkiye'deki benzinin Avrupa ülkelerinden daha maliyet bindiğini söyledi.
Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu, Türkiye'de benzine yapılan zammı Hollanda, İspanya ve Almanya ile karşılaştırarak Türkiye'deki benzine bu ülkelerden daha az maliyet bindiğini söyledi.
Habertürk'te Enine Boyuna programına katılan akademisyen-yazar Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu, yapılan zamlar ve enflasyona ilişkin konuşurken benzine gelen zamdan yola çıkarak Türkiye'de benzinin daha az zamlandığını söyledi. Hacısalihoğlu "Hollanda’da 1 litre benzin 1.96 Euro’ya çıkmış, İspanya’da 1.48 Euro, Almanya’da 1.66 Euro, Türkiye’de 0.89 Euro” dedi.