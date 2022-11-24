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Gündem Prof. Üşümezsoy herkesi şaşırttı: İstanbul depremi hiç olmayacak!
Gündem

Prof. Üşümezsoy herkesi şaşırttı: İstanbul depremi hiç olmayacak!

Beyaz TV canlı yayınında konuşan Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, İstanbul depremine ilişkin ezber bozan açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-11-24 22:57:00 -
Prof. Üşümezsoy herkesi şaşırttı: İstanbul depremi hiç olmayacak!

 Yeniakit.com.tr 

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Beyaz TV canlı yayınında Düzce depreminin ardından değerlendirmelerde bulundu.

"İstanbul'da ne zaman deprem olacak?" sorusunu cevaplayan Prof. Üşümezsoy, "İstanbul depremi hiçbir zaman olmayacak." dedi.

İstanbul'da son 150 yıldır yaşanan depremlerle birlikte kırılmayan fay hattının olmadığını belirten Prof. Üşümezsoy, 7 şiddetinden büyük deprem söylentilerinin safsata olduğunu söyleyerek ezber bozdu.

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