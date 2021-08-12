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Prof. Ünal: Aşıyla korunamayacak varyantların çıkmasından çekiniyoruz
Gündem Prof. Ünal: Aşıyla korunamayacak varyantların çıkmasından çekiniyoruz
Gündem

Prof. Ünal: Aşıyla korunamayacak varyantların çıkmasından çekiniyoruz

Koronavirüs aşılarının olunması yönünde çağrı yapan Prof. Dr. Necmettin Ünal, "Bu konuda yol alınıyor ama daha hızlı olmak istiyoruz. Çünkü Delta varyantından sonra daha kötü varyantların, aşıyla korunamayacak varyantların çıkmasından çekiniyoruz" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-08-12 14:27:00 -
Prof. Ünal: Aşıyla korunamayacak varyantların çıkmasından çekiniyoruz

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Yoğun Bakım Uzmanı Prof. Dr. Ünal, Türkiye'de Kovid-19 vakalarında artış yaşandığına dikkati çekti.

Hastanelere ve yoğun bakımlara çoğunlukla aşılarını olmayan kişilerin yattığını söyledi.

Prof. Dr. Ünal, yoğun bakıma başvuran hasta sayısının ikinci ve üçüncü pikteki kadar fazla olmadığını kaydederek, şöyle konuştu:

"Bize yatan hastalara baktığınız zaman büyük oranı aşılanmamış ya da eksik aşılanmış kişiler olduğunu görüyoruz. Bununla birlikte bize gelen hastalarda genç olmalarına rağmen ek hastalığı olanların daha fazla olduğunu görüyoruz. Özellikle ek hastalığı olanların aşılanmamış olması yoğun bakıma yatış olasılığını artırıyor.

Vatandaşların hızla aşılarını tamamlamalarının önemli olduğuna vurgu yapan Prof. Dr. Ünal, "Aşılama sonucunda hasta olma, PCR pozitif çıkma ve hastalığı ağır geçirme olasılığımız azılıyor. Lütfen aşılarınızı olun. Bu konuda yol alınıyor ama daha hızlı olmak istiyoruz. Çünkü Delta varyantından sonra daha kötü varyantların, aşıyla korunamayacak varyantların çıkmasından çekiniyoruz" dedi.

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