Prof. Şimşirgil'den MEB'E önemli çağrı! 'Bırakalım teknik konuları'

Her değişen Milli Eğitim Bakanı'nın teknik birtakım meselelerle enerjisini harcadığını belirten Prof. Şimşirgil, gençleri ateizm, deizm ve LGBT sapkınlığından korumak için müfredata yoğunlaşılması gerektiğini söyledi.

Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil, şöyle konuştu:

Milli Eğitim Bakanlığı devamsızlık, sınıfta kalma falan filan gibi şeylerle uğraşıyor. Her gelen bir geri bir ileri teknik meseleler ile gününü doldurup gidiyor. Gençlik deizm, ateizm ve LGBT kıskacında mahvolmuş, şu müfredata bir el atalım diyen yok! Yazık.