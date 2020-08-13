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Prof. Oktay, Mavi Vatan'daki gelişmeleri değerlendirdi: Türkiye'nin Yunanistan ile savaşı birkaç saatten fazla sürmez

Yeniakit.com.tr'ye konuşan Kafkasya Stratejik Araştırmalar Merkezi (KAFKASSAM) Genel Başkanı Prof. Dr. Hasan Oktay, Yunanistan ile ülkemiz arasındaki gerginliği ve Mavi Vatan'da gelinen son durumu değerlendirdi.

Yeniakit Publisher
2020-08-13 19:45:00 -
Prof. Oktay, Mavi Vatan'daki gelişmeleri değerlendirdi: Türkiye'nin Yunanistan ile savaşı birkaç saatten fazla sürmez

Taha Emre ÖZDEMİR  yeniakit.com.tr

"Türkiye ile Yunanistan arasında Ege Adaları'nda gerginlik yakın bir zamanda savaşa sebebiyet verebilir." diyen Prof. Oktay, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan ile Mısır arasında yapılan Akdeniz Antlaşması'nın Türkiye için yok hükmünde olduğunu ifade ederek araştırma gemilerimizi bölgeye göndermeye başladı. Durum bu noktaya gelince Yunanistan bunun bir savaş sebebi olacağını söyledi. Biz ise Yunanistan'ın bu açıklamasını dikkate almayarak bölgedeki tatbikatımıza devam ettik." ifadelerini kullandı.

'Yunanistan ile savaşırsak birkaç saat sürer'

Yunanistan ile aramızdaki Mavi Vatan gerginliğinin artarak devam ettiğine dikkat çeken Prof. Dr. Hasan Oktay, "Tabii ki bütün savaşlar barış için yapılır. Neticesi savaşa uzanacak gerilimleri azaltmak diplomatların görevidir. Bu bağlamda Türk ve Yunan diplomatların üst düzey görüşme aşamasında olduğunu görüyoruz. Netice itibarı ile Yunanistan bu gerginliğe dayanamayarak savaş gemilerimize ateş açabilir. Çatışmaları ilk olarak Yunanistan'ın başlatması söz konusu olabilir. Böyle olursa Türkiye Yunanistan ile kısa süreli bir çatışma yaşayabilir. Savaş deyince aklımıza aylarca sürecek çatışmalar gelebilir ama bizim Yunanistan ile savaşımız en fazla birkaç saat sürer. Çünkü Yunanistan bir Avrupa Birliği ülkesi. BM ve NATO bu çatışmalar hususunda araya girerek çatışmaların sonlanmasını sağlayacaktır." dedi.

'Fransa Yunanistan'ı kışkırtabilir'

Fransa, Lübnan'daki patlama nedeni ile Doğu Akdeniz'de biraz daha devre dışı kalmıştır." ifadesini kullanan Prof. Oktay, "Fransa, Yunanistan'ı Türkiye'ye karşı kışkırtabilir. Fransa'nın buradaki gayesi Türkiye ile AB ve NATO'yu karşı karşıya getirmek olacaktır." diye konuştu.

Lübnan'ın Doğu Akdeniz için önemine de değinen Hasan Oktay, sözlerine şöyle devam etti:

"Lübnan Doğu Akdeniz'de önemli bir yer tutuyor. Kıbrıs açıklarından ortaya çıkan enerji kaynakları bağlamında Lübnan'ın etkisi büyük. Lübnan'da seçimlere kadar yaşanacak bölgedeki hiçbir ülkenin işine gelmeyecek. Türkiye'nin bölgedeki etkinliği Lübnan'a gerçekleştirdiği ziyaret neticesinde daha da artmıştır."

'İsrail - Hizbullah çatışması yaşanabilir'

"İran bölgede Lübnan üzerinden Akdeniz'e açılıyordu. İran'ın Hizbullah ile irtibatta olması ve Beyrut Limanı'nı Hizbullah'ın işlettiğini göz önüne aldığımızda önümüzdeki dönemde bir İsrail - Hizbullah çatışmasının yaşanmasını bekleyebiliriz."

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